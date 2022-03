Premier League: risultati, marcatori e classifica 30° giornata 18-19-20/3/2022

Premier League: risultati, marcatori e classifica dopo trenta giornate. Vittorie per Arsenal e Tottenham, in un turno di campionato mutilato.

Si è svolto in questo weekend il trentesimo turno della Premier League: una giornata di campionato in formato “ridotto”, che ha visto solo quattro match andare in scena. Tante, comunque, le big scese sul terreno di gioco.

Tra queste, due delle squadre di Londra: Tottenham e Arsenal. Gli uomini agli ordini di Antonio Conte si sono sbarazzati con un netto 3-1 del West Ham: protagonista il sudcoreano Son, autore di una doppietta.

L’Arsenal si è imposto di misura contro l’Aston Villa: la rete di Saka, alla mezzora esatta, proietta gli uomini di Arteta al quarto posto solitario in classifica. Quarto posto che si fa più sicuro, se si considera che lo United, inseguitore a quattro punti di distanza ha una gara in più, così come il Tottenham (attualmente a meno tre punti).

Vince anche il Leicester, 2-1 sul Brentford, con reti di Maddison e Castagne. La squadra di Rodgers va ad occupare così un posto da metà classifica. Perde in casa il Wolverhampton, battuto 3-2 dal Leeds, che ottiene contestualmente tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Premier League: risultati e marcatori della trentesima giornata

Wolverhampton-Leeds 2-3: 26′ Castro (W), 45+11′ Trincao (W); 63′ Harrison (L), 66′ Machado (L), 90+1′ Ayling (L)

Aston Villa-Arsenal 0-1: 30′ Saka (Ar)

Leicester-Brentford 2-1: 20′ Castagne (L), 33′ Maddison (L), 85′ Wissa (B)

Tottenham-West Ham 3-1: 9′ Zouma (autogol, W), 24′, 88′ Son (T), 35′ Benrahma (W)

Premier League, la classifica della trentesima giornata

Manchester City 70

Liverpool 69

Chelsea 59

Arsenal 54

Tottenham 51

Manchester United 50

West Ham 48

Wolverhampton 46

Aston Villa 36

Leicester 36

Southampton 35

Crystal Palace 34

Brighton 33

Newcastle 31

Brentford 30

Leeds 29

Everton 25

Watford 22

Burnley 21

Norwich 17

Migliori Bookmakers AAMS