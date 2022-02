Premier League: risultati, marcatori e classifica 26° giornata 19-20/2/2022

Risultati, marcatori e classifica della 26° giornata di Premier League. Vittoria pirotecnica del Tottenham in casa del Manchester City. Vincono anche Liverpool e Chelsea.

La ventiseiesima giornata di Premier League è stata caratterizzata dalla straordinaria, quanto inaspettata, vittoria del Tottenham sul campo del Manchester City. Gli Hot Spurs vanno in vantaggio due volte con l’ex Juventus Kulusevski e Kane. Il City dimezza lo svantaggio con Gundogan ma al 92′, poi, arriva anche la rete del momentaneo pareggio dei Citizens con Mahrez su rigore.

Sembra ormai tutto finito ma dopo pochi minuti la squadra di Antonio Conte trova addirittura il gol del 3-2 con Kane che regala tre punti pesantissimi ai londinesi, dopo tre sconfitte consecutive. Vittoria anche per il Liverpool che travolge per 3-1 il Norwich, continua l’imbattibilità dei Reds che in casa sono un rullo compressore. Vince anche il Chelsea di misura, e nei minuti finali, per 1-0 sul campo del Crystal Palace con la rete di Ziyech.

Valanga di gol nel match tra Leeds e Manchester United. I Red Devils vincono 4-2 dopo essersi fatto rimontare i due gol iniziali nel primo tempo in in minuto dai padroni di casa. Ancora successo per l’Arsenal che trionfa per 2-1 contro il Brentford.

Premier League 26° giornata: risultati e marcatori

Sabato 19 febbraio

West Ham-Newcastle 1-1 (32′ Dawson, 45′ Willock)

Arsenal-Brentford 2-1 (48′ Smith-Rowe, 49′ Saka, 95′ Norgaard)

Brighton-Burnley 0-3 (21′ Weghorst, 49′ Brownhill, 69′ Lennon)

Liverpool-Norwich 3-1 (48′ Rashica, 64′ Mane, 67′ Salah, 81′ Diaz)

Southampton-Everton 2-0 (52′ Armstrong, 84′ Long)

Aston Villa-Watford 0-1 (78′ Dennis)

Crystal Palace-Chelsea 0-1 (89′ Ziyech)

Manchester City-Tottenham 2-3 (5′ Kulusevski, 33′ Gundogan, 59′, 95′ Kane, 92′ rig. Mahrez)

Domenica 20 febbraio

Leeds-Manchester United 2-4 (34′ Maguire, 45’+5 Fernandes, 53 Rodrigo, 54′ Raphinha, 70′ Fred, 88′ Elanga)

Wolverhampton-Leicester 2-1 (9′ Neves, 41′ Lookman, 67′ Podence)

Premier League: classifica

Manchester City 63

Liverpool 57

Chelsea 50

Manchester United 46

West Ham 42

Arsenal 42

Wolverhampton 40

Tottenham 39

Brighton 33

Southampton 32

Aston Villa 27

Leicester 27

Crystal Palace 26

Brentford 24

Leeds 23

Everton 22

Newcastle 22

Watford 18

Burnley 17

Norwich 17

