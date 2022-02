Premier League: risultati, marcatori e classifica 24° giornata 8-9-10/2/2022

Risultati con marcatori e classifica della 24° giornata di Premier League. Vincono Manchester City ed Arsenal. Sconfitta per il Tottenham di Antonio Conte. Pareggia il Chelsea con il Brighton.

La ventiquattresima giornata di Premier League, di turno infrasettimanale, ha visto la vittoria comoda del Manchester City contro Brentford per 2-0. Soltanto 1-1 per il Manchester United, invece, che inciampa in casa del fanalino di coda Burnley. Beffa clamorosa per il Tottenham di Antonio Conte che perde 3-2 in casa contro il Southampton.

Gli Spurs, tra l’altro, si sono visti annullare il gol del momentaneo 3-3 per via di un fuorigioco. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la squadra londinese. Sorride anche il Liverpool che con ,una doppietta di Jota, trionfa contro il Leicester. Un pareggio, invece, per il Chelsea che rimane bloccato sull’1-1 in casa del Brighton .

Con questo pareggio, il divario tra Chelsea e Manchester City si fa sempre più vasto ed irraggiungibile, con i Citizens che sembrano sempre più padroni assoluti del campionato. Vince di misura l’Arsenal contro il Wolverhampton con una rete di Gabriel.

Premier League 24° giornata: i risultati

Mercoledì 9 febbraio

Norwich-Crystal Palace 1-1 (1′ Pukki, 60′ Zaha)

Tottenham-Southampton 2-3 (18′ aut. Bednarek, 23′ Broja, 70′ Son, 79′ Elyounoussi, 82′ Adam)

Manchester City-Brentford 2-0 (40′ rig. Mahrez, 69′ De Bruyne)

Aston Villa-Leeds 3-3 (9′, 45’+2 James, 30′ Coutinho, 38′, 43′ Ramsey, 63′ Llorente)

Giovedì 10 febbraio

Liverpool-Leicester 2-0 (34′, 87′ Jota)

Wolverhampton-Arsenal 0-1 (25′ Gabriel)

Giocata il 18 gennaio

Brighton-Chelsea 1-1 (28′ Ziyech, 60′ Webster)

Premier League: classifica finale

Manchester City 60

Liverpool 51

Chelsea 47

West Ham 40

Manchester United 39

Arsenal 39

Tottenham 36

Wolverhampton 34

Brighton 30

Southampton 28

Aston Villa 27

Leicester 26

Crystal Palace 25

Brentford 23

Leeds 23

Everton 19

Newcastle 18

Norwich 17

Watford 15

Burnley 14

