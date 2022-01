Premier League: risultati, marcatori e classifica 23° giornata 21-22-23/1/2022

Risultati, marcatori e classifica della 23° giornata di Premier League. Si ferma il City contro il Southampton. Vince lo United nel match contro il West Ham. Vittoria per il Liverpool sul Crystal Palace.

La ventitreesima giornata di Premier League è iniziata con la sconfitta interna per 3-0 del Watford di Claudio Ranieri contro il fanalino di coda Norwich. Vittoria molto importante per il Manchester United, in chiava Europa, che vince, di misura, contro il West Ham grazie ad una rete di Rashford nei minuti finali. I Red Devils scavalcano di un punto gli Hammers e si prendono il quarto posto.

Bloccato, invece, il Manchester City che in casa del Southampton non va oltre l’1-1, un pareggio che arriva dopo tantissime vittorie consecutive. Tutto facile per il Liverpool che vince 3-1 in casa del Crystal Palace. L’attenzione, però, era tutto sul derby di Londra tra Tottenham e Chelsea dove Antonio Conte sfidava il suo passato. L’allenatore italiano è stato sconfitto per 2-0 dai Blues allenati da Thomas Tuchel.

Premier League, risultati della 23° giornata

Venerdì 21 gennaio

Watford-Norwich 0-3 (51′, 74′ Sargent, 92′ aut. Kucka)

Sabato 22 gennaio

Everton-Aston Villa 0-1 (45’+3 Buendia)

Brentford-Wolverhampton 1-2 (48′ Moutinho (W), 72′ Toney (B), 78′ Neves (W) )

Leeds-Newcastle 0-1 (75′ Shelvey)

Manchester Utd-West Ham 1-0 (93′ Rashford)

Southampton-Manchester City 1-1 (7′ Walker-Peters (S) , 65′ Laporte (M) )

Domenica 23 gennaio

Crystal Palace-Liverpool 1-3 (8′ Van Dijk (L), 32′ Oxlade-Chamberlain (L) , 55′ Edouard (C) , 89′ rig. Fabinho (L) )

Arsenal-Burnley 0-0

Leicester-Brighton 1-1 (46′ Daka (L) , 82′ Welbeck (B) )

Chelsea-Tottenham 2-0 (47′ Ziyech, 55′ T. Silva)

Premier League, classifica dopo la 23° giornata

Manchester City 57

Liverpool 48

Chelsea 47

Manchester United 38

West Ham 37

Tottenham 36

Arsenal 36

Wolverhampton 34

Brighton 30

Aston Villa 26

Leicester 26

Southampton 25

Crystal Palace 24

Brentford 23

Leeds 22

Everton 19

Norwich 16

Newcastle 15

Watford 14

Burnley 12

