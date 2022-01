Premier League: risultati, marcatori e classifica 21° giornata 1-2-3/1/2022

Premier League: risultati, marcatori e classifica della ventunesima giornata. Spettacolo tra Chelsea e Liverpool, cade lo United.

La Premier League non si è fermata neanche nel weekend di Capodanno: come da tradizione, il campionato della Corona ha offerto un grande spettacolo durante tutto il periodo natalizio, con ben due giornate andate in scena.

Quella appena conclusasi è stata la ventunesima, che ha avuto il suo clou nel pareggio, 2-2, tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge. Un risultato che ha favorito la fuga del City, vittorioso due a uno sull’Arsenal, e che ora guida la classifica con dieci punti di margine sulla squadra di Tuchel.

Nella serata di lunedì 3, cade il Manchester United, sconfitto dal Wolverhampton in casa, ed ora fuori dalla zona Europa League.

Premier League, i risultati della ventunesima giornata

Sabato 01-01-2022

Arsenal-Man City 1-2 31′ Saka (A); 57′ Mahrez, rigore, (M), 90+3′ Rodri (M)

Watford-Tottenham 0-1: 90+5′ Davison Sanchez (T)

Crystal Palace-West Ham 2-3: 22′ Antonio (W), 25′, 45′ Lanzini (W), 83′ Edouard (C), 90′ Olise (C)

Brentford-Aston Villa 2-1: 16′ Ings (A), 42′ Wissa (B), 83′ Rasmussen (B)

Leeds-Burnley 3-1: 39′ Harrison (L), 54′ Cornet (B), 77′ Dallas (L), 90+2′ James (L)

Everton-Brighton 2-3: 3′, 71′ Allister (B), 21′ Burn (B), 53′, 76′ Gordon (E)

Chelsea-Liverpool 2-2: 9′ Mané (L), 26′ Salah (L), 42′ Kovacic (C), 45+1′ Pulisic (C)

Man United-Wolverhampton 0-1: 82′ Moutinho (W)

Classifica Premier League dopo 21 giornate

Manchester City 53

Chelsea 43

Liverpool 42

Arsenal 35

West Ham 34

Tottenham 33

Manchester United 31

Wolverhampton 28

Brighton 27

Leicester 25

Crystal Palace 23

Brentford 23

Aston Villa 22

Southampton 21

Everton 19

Leeds 19

Watford 13

Burnley 11

Newcastle 11

Norwich 10

