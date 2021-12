Premier League: risultati, marcatori e classifica 20° giornata 28-29-30/12/2021

Risultati, marcatori e classifica della ventesima giornata di Premier League. Cade il Liverpool contro il Leicester. Pareggio per il Chelsea contro il Brighton. Vince anche il Manchester City contro il Brentford.

Si è giocato il consueto Boxing Day natalizio di Premier League, nonostante la situazione Covid sia allarmante e tantissime partite siano state rinviate. La ventesima giornata del campionato inglese è iniziata con l’inaspettato KO del Liverpool che perde in casa del Leicester. Si tratta della seconda sconfitta per i Reds, dopo il pareggio contro il Tottenham.

Riesce a vincere anche il Manchester City per 1-0 sul Brentford con un gol di Foden. I tre punti valgono il sorpasso a +8 sul Chelsea che non va oltre l’1-1 contro il Brighton. A sottrarre due punti ai Blues è Welbeck che pareggia in extremis, al gol di Lukaku, e fa scendere in classifica la squadra di Thomas Tuchel.

Stesso risultato anche per il Tottenham di Antonio Conte che deve pareggiare i conti, contro il Southampton, grazie ad un rigore realizzato da Kane. Nessun problema per l’altra squadra di Manchester, lo United, che travolge 3-1 il Burnley. In gol anche Ronaldo che, contro i Clarets, ha raggiungo le 121 squadre contro cui ha segnato in carriera.

Premier League: risultati 20° giornata

Martedì 28 dicembre

Southampton-Tottenham 1-1 (25′ Ward-Prowse, 41′ rig. Kane)

Watford-West Ham 1-4 (5′ Dennis, 27′ Soucek, 29′ Benrahma, 58′ rig. Noble, 92′ Vlasic)

Crystal Palace-Norwich 3-0 (8′ rig. Edouard, 38′ Mateta, 42′ Schlupp)

Leicester-Liverpool 1-0 (59′ Lookman)

Mercoledì 29 dicembre

Chelsea-Brighton 1-1 (28′ Lukaku, 91′ Welbeck)

Brentford-Manchester City 0-1 (17′ Foden)

Giovedì 30 dicembre

Manchester United-Burnley 3-1 (8′ McTominay, 27′ aut. Mee, 35′ Ronaldo, 38′ Lennon)

Gare rinviate per Covid

Arsenal-Wolverhampton

Leeds-Aston Villa

Everton-Newcastle

Premier League: classifica dopo la 20° giornata

Manchester City 50

Chelsea 42

Liverpool 41

Arsenal 35

Manchester United 31

West Ham 31

Tottenham 30

Wolverhampton 25

Leicester 25

Brighton 24

Crystal Palace 23

Aston Villa 22

Southampton 21

Brentford 20

Everton 19

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Newcastle 11

Norwich 10

