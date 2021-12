Premier League: risultati, marcatori e classifica 18° giornata 18-19/12/2021

Risultati, marcatori e classifica della 18° giornata di Premier League. L’Arsenal stravince contro il Leeds. Il Manchester City trionfa sul Newcastle. Chelsea bloccato dal Wolverhampton. Pareggio tra Tottenham e Liverpool.

La diciottesima giornata di Premier League si è vista dimezzata a causa dell’emergenza Covid. Sono state ben sei le partite rinviate per via dell’alto numero di contagi. Tra le poche partite che si sono riuscite a giocare c’è stato il trionfo dell’Arsenal per 4-1 in casa con il Leeds. I Gunners ritornano alla vittoria e si avvicinano sempre di più alla zona europea.

Troppo facile per il Manchester City che vince in casa del fanalino di coda Newcastle per 4-0. Il Chelsea campione d’Europa, invece, viene bloccato sullo 0-0 dal Wolverhampton. Per i Blues è il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l’Everton. L’attenzione, però, era tutta sul big match tra Tottenham e Liverpool. L’incontro termina 2-2 con Robertson che, dopo la rete, è stato anche espulso.

Premier League: risultati della 18° giornata

Sabato 18 dicembre

Leeds-Arsenal 1-4 (16′, 28′ Martinelli, 42′ Saka, 76′ rig. Raphinha (L), 84′ Smith Rowe)

Domenica 19 dicembre

Newcastle-Manchester City 0-4 (5′ Dias, 27′ Cancelo, 65′ Mahrez, 86′ Sterling)

Wolverhampton-Chelsea 0-0

Tottenham-Liverpool 2-2 (13′ Kane (T) , 35′ Jota (L) , 70′ Robertson (L) , 74′ Son(T) )

Gare rinviate per Covid

Manchester Utd-Brighton

Aston Villa-Burnley

West Ham-Norwich

Southampton-Brentford

Watford-Crystal Palace

Everton-Leicester

Premier League: classifica finale

Manchester City 44

Liverpool 41

Chelsea 38

Arsenal 32

West Ham 28

Manchester United 27

Tottenham 26

Wolverhampton 25

Leicester 22

Aston Villa 22

Brighton 20

Brentford 20

Crystal Palace 20

Everton 19

Southampton 17

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Norwich 10

Newcastle 10

Migliori Bookmakers AAMS