Premier League, le date della nuova stagione: inizio il 12 settembre fine il 23 maggio

La FA, Federcalcio inglese, ha comunicato le date ufficiali della nuova stagione di Premier League: il campionato d’oltremanica inizierà il prossimo 12 settembre e avrà fine il 23 maggio. Un calendario fitto di gare che cercherà di far collimare gli imegni dei club con quelli della Nazionale inglese impegnata nei prossimi Europei.

Per questo la FA ha deciso di raddensare gran parte delle partite di Premier League nel periodo natalizio: tra le date che vanno dal 26 dicembre al 2 gennaio, le squadre della “Corona”, da sempre foriere del “boxing day”, dovranno infatti scendere in campo per ben tre volte. A ciò si aggiunge la presenza di ben cinque turni infrasettimanali che costringeranno gli allenatori a dosare bene le energie a disposizione in rosa.

Logo della Premier League.

No “replay match” in FA Cup

Notizie importanti anche per ciò che riguarda la Coppa d’Inghilterra (FA Cup): viene infatti confermata l’assenza di un “replay match” in caso di parità al termine dei minuti regolamentari. La finale della Coppa si giocherà il 15 maggio nella cornice di Wembley e vedrà una drastica riduzione del montepremi assegnato al vincitore, causa restrizioni economiche dovute alla crisi da Covid-19. Chi vincerà la coppa potrà infatti bneficiare di 1,8 miioni di sterline, la metà rispetto a quanto incassato dall’Arsenal dopo la vittoria sul Chelsea nella finale dello scorso primo agosto (fonte: La Repubblica).

L’ultimo trofeo, la Coppa di Lega, avrà inizio il 5 settembre, con l’importante novità delle semifinali disputate in gara unica. La finale è prevista per il 28 febbraio.

