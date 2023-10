Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 7-8/10/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di campionato.

Nell’ottava giornata di Premier League, il Tottenham continua il suo filone di successe. Contro il Luton, basta il gol di van de Ven a chiudere la pratica. Gli Spurs sono ancora imbattuti in campionato e continuano a volare in classifica, seconda sconfitta consecutiva per la squadra neopromossa.

Ritorna a sorridere anche il Chelsea impegnato a Burnley con i padroni di casa che vanno in vantaggio ma i Blues pareggiano con una autorete di Al Dakhil. Poi, però, inizia la rimonta e la squadra di Frank Lampard cala il poker e si prende il secondo successo di fila.

Dopo il KO a sorpresa contro il Luton, vince di nuovo l’Everton per 3-0 contro il Bournemouth e si toglie da una zona davvero pericolosa della classifica. Rimonta clamorosa per il Manchester United in casa contro il Brentford.

I Red Devils sono andati sotto Jensen nel primo tempo. Accade tutto nei minuti di recupero. McTominay prima segna la rete del pari e poi all’ultimo minuto il gol del vantaggio che salva ten Hag da una situazione scomodissima: la sua squadra non vinceva da due turni.

Partita rocambolesca quella tra Fulham e Sheffield. I londinesi vanno in vantaggio con de Cordova ma gli ospiti trovano il pari con l’autorete di Robinson. Dopo un po’ lo Sheffield, ricambia il favore ed un’autorete di Foderingham regala il 2-1 prima del definitivo 3-1 di Willian. Pari a reti bianche quello tra Crystal Palace e Nottingham.

Di domenica, il big match tra Brighton e Liverpool. I Seaguns partono forte con la rete di Adingra, ma i Reds si affidano ad un super Salah che in cinque minuti pareggia e segna la rete del momentaneo vantaggio. I padroni di casa non si arrendono e trovano il 2-2 definitivo con Dunk. Il Brighton vola a 16 punti mentre il Liverpool rimane 17.

Stesso risultato anche tra West Ham e Newcastle. Gli Hammers vanno in vantaggio con Soucek ma il Newcastle hanno un super Isak che segna due reti per la rimonta ma a pochi minuti dalla fine i londinesi pareggiano con Kudus. Pari anche tra Wolves e Aston Villa con Torres che risponde al vantaggio di Hwang.

La giornata si chiude con il super big match al vertice tra Arsenal e Manchester City. Ci si aspettava una partita ricca di gol ma così non è stato. A spuntarla, però, sono stati i Gunners con un gol di Martinelli. Un gol pesantissimo che porta l’Arsenal al primo posto, a pari punti col Tottenham. Seconda sconfitta consecutiva per Pep Guardiola, un City quasi irriconoscibile.

Premier League, risultati dell’ottava giornata

Sabato 7 ottobre

Luton-Tottenham 0-1 52’ van de Ven

Burnley-Chelsea 1-4 15’ Odobert (B), 42’ aut Al Dakhil (C), 49’ Palmer (C), 65’ Sterling (C), 75’ Jackson (C)

Everton-Bournemouth 3-0 8’ Garner, 37’ Harrison, 60’ Doucoure

Fulham-Sheffield 3-1 53’ de Cordova-Reid ( F); aut. 68’ Robinson (S), aut. 76’ Foderingham (F)

Manchester United-Brentford 2-1 26’ Jensen, 90+3’, 90+7’ McTominay (M) Tottenham 20

Crystal Palace-Nottingham Forest 0-0

Domenica 8 ottobre

Brighton-Liverpool 2-2 20′ Adringra (B), 40′, 45+1′ Salah (L), 78′ Dunk (B)

West Ham-Newcastle 2-2 80 Soucek (W), 57′, 62′ Isak, 89′ Kudus (W)

Wolves-Aston Villa 1-1 53′ Hwang Hee-Chan (W), 55′ Torres (A)

Arsenal-Manchester City 1-0 86′ Martinelli

Premier League, classifica finale

Tottenham 20

Arsenal 20

Manchester City 18

Liverpool 17

Aston Villa 16

Brighton 16

West Ham 14

Newcastle 13

Crystal Palace 12

Manchester United 12

Chelsea 11

Fulham 11

Nottingham 9

Wolves 8

Brentford 7

Everton 7

Luton 4

Burnley 4

Bournemouth 3

Sheffield 1