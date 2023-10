Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 30/9-1-2/10/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di campionato.

Si parte subito con il botto nella settima giornata di Premier League. L’anticipo ha visto la vittoria schiacciante dell’Aston Villa contro il Brighton per 6-1. Un KO davvero brusco per la squadra di Roberto De Zerbi che stava andando davvero benissimo. Momento doro per l’Aston Villa che continua a salire.

Vittoria più che convincente per l’Arsenal con un netto 4-0 sul campo del Bournemouth. I Gunners vanno in goleada con Saka, Odegaard, Havertz e White e non mollano la presa, anche perché da Wolverhampton giungono buone notizie.

I Lupi sono riusciti a fermare il Manchester City per 2-1. I padroni di casa vanno avanti con l’autorete di Dias ma i Citizens pareggiano con Alvarez. Dopo dieci minuti, Hwang Hee-Chan segna la rete del definitivo 2-0. Prima sconfitta per il Manchester City che adesso hanno solo un punto di vantaggio sull’Arsenal.

Sconfitta anche per l’altra squadra di Manchester, lo United. I Red Devils perdono in casa contro il Crystal Palace che vince con la rete di Crystal Palace e guadagna tre punti pesantissimi.

Prima vittoria storica per il Luton in Premier League sul campo del 2-1. Prima Lockyer e poi Morris segnano la rete del 2-0 ma l’Everton accorcia le distanze con Calvert-Lewin ma nulla da fare e la squadra neopromossa respira.

Nessun problema per il Newcastle contro il Burnley con un 2-0 firmato da Almiron e poi dal rigore realizzato da Isak. Stesso risultato anche per il West Ham contro lo Sheffield con i gol di Bowen e Soucek.Nel posticipo il big match tra Tottenham e Liverpool. Partita davvero di grande bellezza che ha visto la vittoria degli Spurs per 2-1.

Per i Reds si mette subito male con l’espulsione di Jones e i padroni di casa vanno in vantaggio con Son ma poco prima dell’intervallo il Liverpool riesce a pareggiare con Gakpo. Serata davvero nera per la squadra di Jurgen Klopp che rimangono addirittura in nove per la doppia ammonizione di Diogo Jota e il Tottenham vince all’ultimo minuto con l’autorete di Matip.

La giornata si chiude con il derby di Londra tra Fulham e Chelsea. I Blues, ritornano a vincere dopo tre partita dall’ultima volta. Prima Mudryk e poi Broja risolvano la stracittadina portando la propria squadra lontano dai guai.

Premier League, risultati

Sabato 30 settembre

Aston Villa-Brighton 6-1 14’, 21’, 65’ Watkins (A), 26’aut. Estupinan (A), 50’ Fati (B), 85’ Ramsey (A), 90+7’ Douglas Luiz (A)

Bournemouth-Arsenal 0-4 17’ Saka, 44’ Odegaard, 53’ Havertz, 90+3’ White

Wolverhampton-Manchester City 2-1 13’ aut. Dias (W), 58’Alvarez (M), 66’ Hwang Hee-Chan (W)

Manchester United-Crystal Palace 0-1 25’ Andersen

Everton-Luton 1-2 24’ Lockyer (L), 31’ Morris (L), 45’ Calvert-Lewin (E)

Newcastle-Burnley 2-0 14’ Almiron, 76’ Isak

West Ham-Sheffield United 2-0 24’ Bown, 37’ Soucek

Tottenham-Liverpool 2-1 36′ Son (T), 45+4′ Gakpo (L), 90+6′ aut. Matip (T)

Domenica 1 ottobre

Nottingham-Brentford 1-1 58’Norgaard (B), 65′ Dominguez (N)

Lunedì 2 ottobre

Fulham-Chelsea 0-2 18’Mudryk, 19′ Broja

Premier League, classifica finale

Manchester City 18

Arsenal 17

Liverpool 16

Aston Villa 15

Brighton 15

Tottenham 14

West Ham 13

Newcastle 12

Crystal Palace 11

Manchester United 9

Chelsea 8

Nottingham 8

Fulham 8

Brentford 7

Wolves 7

Everton 4

Luton 4

Bournemouth 3

Sheffield 1

Burnley 1