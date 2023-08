Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 25-26-27/8/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della terza giornata di campionato.

La terza giornata di Premier League è iniziata con il primo successo del Chelsea in campionato. Dopo una sconfitta ed un pareggio, i Blues vincono contro il neopromosso Luton, mai stato in partita. Una doppietta di Sterling e la rete di Jackson regalano tre punti a Pochettino.

Vince anche l’altra squadra di Londra: il Tottenham. Gli Spurs si impongono per 2-0 sul campo del Bournemouth con le reti di Maddison e dell’ex Juve,Kulusevski. Derby della capitale, invece, tra Arsenal e Fulham con tante sorprese.

Il Fulham era andato in vantaggio dopo pochi secondi con Pereira. Nella ripresa, in tre minuti, i Gunners rimontano con Saka e poi Nketiah. Il Fulham rimane anche in dieci per l’espulsione di Bassev. Nonostante questo, i Cottagers trovano il 2-2 con Palhinha.

Partita ricca di reti quella tra Manchester United e Nottingham. I Red Devils prendono due reti in due minuti dagli ospiti con Awoniyi e Boly ma Eriksen dimezza nello svantaggio. Nel secondo tempo Casemiro firma la rete del pareggio e poi Bruno Fernandes su rigore segna il 3-2.

Pareggio tra Brentford e Crystal Palace. Vince il Wolverhampton sul campo dell’Everton. I padroni di casa avevano segnato con Doucoure ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Sono stati i Wolves a vincere con Kalajdzic.

Vittoria inaspettata del West Ham sul campo del Brighton. Gli Hammers si impongono con un sonoro 3-0. Sconfitta davvero pesante per Roberto De Zerbi che aveva iniziato molto bene questo campionato. Per il West Ham si tratta del secondo successo consecutivo.

Il Manchester City è ospite dello Sheffield United. Vincono ma soffrono i Citizens che vanno in vantaggio con la rete di Haaland, con il norvegese che ha sbagliato anche un calcio di rigore. I padroni di casa trovano il pareggio ma a pochi minuti dal novantesimo Rodri segna la rete che regala i tre punti a Pep Guardiola.

Nel posticipo il Newcastle affronta il Liverpool. Finisce 2-1 con il vantaggio iniziale dei Magpies grazie alla rete di Gordon ma si mette subito male per i Reds. L’espulsione di Van Dijk complica i piani per la squadra di Klopp che però trova il pareggio con Nunez. Quando tutto era perduto, però, sempre l’uruguaino firma la rete del definitivo 2-1 nell’ultimo minuto di recupero.

Bundesliga, risultati della terza giornata

Venerdì 25 agosto

Chelsea-Luton 3-0 17, 68’ Sterling, 75’ Jackson

Sabato 26 agosto

Bournemouth-Tottenham 0-2 17’ Maddison, 63’Kulusevski

Arsenal-Fulham 2-2 1’ Pereira (F), 70’ Saka (A), 73’ Nketiah (A), 87’ Palhinha (F)

Brentford-Crystal Palace 1-1 18’ Schade (B), 76’ Andersen (C)

Everton-Wolves 0-1 87’ Kalajdzic

Manchester United-Nottingham 3-2 2′ Awoniyi (N), 4′ Boly (N), 17′ Erikssen (M), 52′ Casemiro (M), 76′ rig. Bruno Fernandes (M)

Brighton-West Ham 1-3 19’ Ward-Prowse (W), 58’ Bowen (W), 63’ Antonio (W), 81’ Gross (B)

Domenica 27 agosto

Burnley-Aston Villa 1-3 8′, 20′ Cash (A), 47′ Foster (B), 61′ Diaby (A)

Sheffield-Manchester City 1-2 63′ Haaland (M), 85′ Bogle (S), 88′ Rodri (M)

Newcastle-Liverpool 1-2 25′ Gordon (N), 81′, 90+4′ Nunez (L)

Premier League, classifica finale

Manchester City 9

West Ham 7

Tottenham 7

Liverpool 7

Arsenal 7

Brighton 6

Aston Villa 6

Manchester United 6

Brentford 5

Chelsea 4

Crystal Palace 4

Fulham 4

Newcastle 3

Nottingham 3

Wolves 3

Bournemouth 1

Sheffield 0

Burnley 0

Luton 0

Everton 0