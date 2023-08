Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 18-19-20-21/8/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della seconda giornata di campionato.

Prosegue il campionato inglese ed inizia con un roboante 4-1 del Brighton sul Wolverhampton. Dopo i gol dello scorsa partita, la squadra allenata da Roberto De Zerbi continua ad essere la vera sorpresa di questo campionato e ne fa altri quattro. I Lupi non sono mai stati in partita ed il Brighton continua a sognare.

Vince anche il Liverpool per 3-1 contro il Bournemouth. In realtà gli ospiti vanno in vantaggio con la rete di Semenyo ma poi i Reds riescono a risolverla con Diaz, Salah e Diogo Jota pur rimanendo in dieci per l’espulsione di Mac Allister.

Big match davvero importante quello tra Tottenham e Manchester United. Contro ogni pronostico, gli Spurs riescono a vincere per 2-0 con la rete di Sarr e poi l’autorete di Martinez. Successo importante per il Tottenham dopo un inizio non proprio esaltante. KO pesante, invece, per lo United.

Di grande fattura anche la sfida tra Manchester City e Newcastle con i Magpies che ormai stanno diventando una grandissima realtà. A vincere, però, sono i Citizens con una rete di Julian Alvarez che basta a regalare i tre punti ai campioni d’Inghilterra.

Si riprende anche l’Aston Villa dopo la pesante sconfitta contro il Newcastle. 4-1 più che convincente per la squadra di Unai Emery che travolge un Everton che in cinque giornate ha già incassato cinque reti senza neanche segnarne una. Crisi già ad inizio campionato per la squadra di Liverpool.

Derby londinese quello tra West Ham e Chelsea. Ad aggiudicarselo, però, sono gli Hammers che vincono per 3-1 sui Blues con le reti di Aguerd, Antonio e l’ex Milan Paqueta. Il gol di Chukwuemeka illude gli ospiti che sciupano un rigore, sbagliato da Fernandez . Rinviata Luton-Burnley per problemi tecnici.

La giornata si chiude con la partita tra Crystal Palace ed Arsenal. Serve solo un gol di Odegaard per regalare i tre punti ai Gunners.

Premier League, risultati della seconda giornata

Venerdì 18 agosto

Nottingham-Sheffield 2-1 3′ Awoniyi (N), 48′ Hamer (S), 89′ Wood (N)

Sabato 19 agosto

Wolverhampton-Brighton 1-4 15′ Mitoma (B), 46′ Estupinian (B), 51′ e 55′ March (B), 61′ Hee-chan (W)

Liverpool-Bournemouth 3-1 3′ Semenyo (B), 27′ Diaz (L), 36′ Salah (L), 62′ Jota (L)

Tottenham-Manchester United 2-0 49′ Sarr, 83′ aut. L.Martinez

Fulham-Brentford 0-3 44′ Wissa, 66′, 90+2′ Mbeumo

Manchester City-Newcastle 1-0 31′ Alvarez

Domenica 20 agosto

Aston Villa-Everton 4-0 18′McGinn, 24‘ Douglas Luiz , 51′Bailey, 75′ Durán

West Ham-Chelsea 3-1 Aguerd 7′, 18’Chukwuemeka (C), 53′ Antonio (W), 90+5′ Paqueta (W)

Luton-Burnley RINVIATA

Lunedì 21 agosto

Crystal Palace-Arsenal 0-1 54′ Odegaard

Premier League, classifica finale

Brighton 6

Manchester City 6

Arsenal 6

Brentford 4

Liverpool 4

Tottenham 4

West Ham 4

Newcastle 3

Crystal Palace 3

Aston Villa 3

Nottingham 3

Manchester United 3

Fulham 3

Chelsea 1

Bournemouth 1

Sheffield 0

Luton 0

Burnley 0

Wolves 0

Everton 0