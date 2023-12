Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 19ª giornata, 26-27-28 dicembre 2023

Cambia la capolista in Premier League. Il Liverpool espugnando per 2-0 il campo del Burnley sale così in vetta al campionato inglese a 42 punti, a +2 sull’Arsenal sconfitto clamorosamente per 2-0 nel proprio stadio nel derby londinese contro il West Ham.

La squadra di Jurgen Klopp con un gol per tempo in scioltezza vince e convince grazie alle firme di Núñez e Diogo Jota e si guadagna la vetta della Premier League, approfittando delle battuta di arresto inaspettata dell’Arsenal.

Desire and then a delightful finish from @Darwinn99



NUNEZ, NUNEZ, NUNEZ

Nelle zone di vertice, perde terreno anche l’Aston Villa, sconfitto in rimonta da un indomabile Manchester United, che sotto per 2-0 riesce nell’impresa di conquistare 3 punti grazie alla prima rete di Rasmus Hojlund, tra l’altro decisiva, in campionato dopo ben 14 gare.

Con una partita in meno il Manchester City, fresco vincitore del Mondiale per Club, si conferma squadra di alta classifica, quarto posto a -5 dalla vetta, sbancando in rimonta il campo dell’Everton per 3-1 con le reti di Foden, Alvarez (su rigore) e Bernardo Silva.

Spettacolo puro tra Brighton e Tottenham, con il giovane brasiliano Joao Pedro assoluto protagonista. La squadra allenata dal nostro De Zerbi si conferma una macchina da gol micidiale e con il risultato di 4-2 strapazza i discontinui Spurs che si allontanano dalla testa del campionato, ora distante 6 punti.

João Pedro for Brighton so far:



☑️26 games

⚽️13 goals

🅰️2 assists

🥅5 penalties won



22 years of age. Money well spent!

Il Chelsea ritrova la vittoria contro il Crystal Palace rimanendo sempre al decimo posto in classifica in coabitazione con il Bournemouth, vittorioso per 3-0 contro il Fulham e il Wolverhapton corsaro sul campo del Brentford con un perentorio 4-1.

In coda, strepitosa vittoria in rimonta del Luton nello scontro diretto con il fanalino di coda Sheffield United, ormai distanziato di 7 punti dalla zona salvezza occupata dall’Everton.

Risultati e marcatori della 19ª giornata della Premier League:

Martedì 26 dicembre

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 3-2, 22′ McGinn (AV), 26′ Dendoncker (AV), 59′ e 71′ Garnacho(MU), 82′ Højlund (MU)

BURNLEY-LIVERPOOL 0-2, 6′ Núñez (L), 90′ Diogo Jota (L)

NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST 1-3, 23′ rig, Isak (Ne), 45’+1, 53′ e 60′ Wood (No)

BOURNEMOUTH-FULHAM 3-0, 44′ Kluivert (B), 62′ rig. Solanke (B), 90’+3′ Sinisterra (B)

SHEFFIELD UNITED-LUTON TOWN 2-3, 17′ Doughty (L), 61′ McBurnie (S), 69′ Ahmedhodzic (S), 77’Robinson aut. (L) 81′ Ben Slimane aut.(L)

Mercoledì 27 dicembre

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 2-1, 13′ Mudryk (CH), 46′ Olise (CR), 89′ rig. Madueke (CH)

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON 1-4, 13′ Lemina (W), 14′ e 28′ Hwang (W), 16′ Wissa (B), 79’Bellegarde(W)

EVERTON-MANCHESTER CITY 1-3, 29′ Harrison (E), 53′ Foden (M), 64′ rig. Alvarez (M), 86′ Bernardo Silva(M)

Giovedì 28 dicembre

BRIGHTON-TOTTENHAM 4-2, 11′ Hinshelwood (B), 23′ (rig) Joao Pedro (B), 63′ Estupiñan (B), 75′ (rig) Joao Pedro (B), 81′ Veliz (T), 85′ Davies (T)

ARSENAL-WEST HAM 0-2,13′ Soucek (W), 56′ Mavropanos (W)

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 19ª giornata:

1 Liverpool 42 19 12 6 1 39 16 2 Arsenal 40 19 12 4 3 36 18 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 40 25 4 Manchester City 37 18 11 4 3 43 21 5 Tottenham 36 19 11 3 5 39 28 6 West Ham 33 19 10 3 6 33 30 7 Manchester Utd 31 19 10 1 8 21 25 8 Brighton and Hove Albion 30 19 8 6 5 38 33 9 Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 10 Chelsea 25 19 7 4 8 31 29 11 Wolverhapton 25 19 7 4 8 27 31 12 Bournemouth 25 18 7 4 7 27 32 13 Fulham 21 19 6 3 10 26 34 14 Brentford 19 18 5 4 9 25 28 15 Crystal Palace 18 19 4 6 9 19 28 16 Nottingham Forest 17 19 4 5 10 22 34 17 Everton 16 19 8 2 9 24 25 18 Luton Town 15 18 4 3 11 21 34 19 Burnley 11 19 3 2 14 18 38 20 Sheffield United 9 19 2 3 14 15 47