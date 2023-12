Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 18ª giornata, 21-22-23-24 dicembre 2023

Prima di Natale la Premier League ci regalato lo scontro in testa alla classifica: Liverpool-Arsenal.

Alla fine la sfida tra il Liverpool e l’ Arsenal si chiude con uno spettacolare 1-1. Al vantaggio iniziale di Gabriel risponde Salah, tutto concentrato nella primo tempo. Rimpianti Reds per le numerose occasioni create, tra cui il palo di Elliott e soprattutto la traversa di Alexander-Arnold e punto prezioso per i gunners. In vetta tutto invariato, con Arteta che resta in testa alla classifica e Klopp che fallisce il sorpasso rimanendo al secondo posto ad un solo punto di distacco insieme all’Aston Villa.

For the second year in a row @Arsenal are top of the tree at Christmas 🎄 pic.twitter.com/YWibDYTcsq — Premier League (@premierleague) December 23, 2023

Una Premier League che parla anche italiano con Zaniolo che salva il suo Aston Villa da una clamorosa sconfitta casalinga contro lo Sheffield United, fanalino di coda. La squadra di Emery, la vera sorpresa del campionato, era passata in svantaggio a pochi minuti dal 90′, dopo aver dominato l’incontro. Al 90+7′, il pareggio con l’incornata vincente dell’ex Roma che permette di rimanere al secondo posto.

Con il Manchester City che è volato in Arabia Saudita per conquistare il Mondiale per il Club, battuto per 4-0 il Fluminense, al quarto posto sale il Tottenham, capace di battere l’Everton per 2-1 grazie a Richarlison e Son Heung-Min, capitano sempre più trascinatore degli spurs arrivato a quota 11 gol.

Cade clamorosamente il Newcastle sul piccolo campo del Luton per 1-0, così come il Manchester United sconfitto per 2-0 contro il West Ham. Per i red devils si tratta del 13° k.o in tutte le competizioni, record negativo che resisteva dal 1930. Protagonista negativo il portiere Onana sul primo gol di Bowen.

In coda si rilancia il Burnely corsaro in casa del Fulham con la grande curiosità: prima partita arbitrata da una donna, Rebecca Welch. Vince il Bournemouth, che grazie alla tripletta di Solanke sbanca per 3-2 il campo del Nottingham Forest. La 18ª giornata si è chiusa con la vittoria sofferta ma meritata del Wolverhampton per 2-1 contro il deludente Chelsea, agganciato al 10° posto in classifica.

Risultati e marcatori della 18ª giornata della Premier League:

Crystal Palace-Brighton 1-1, 45′ Ayew (C), 82′ Welbeck (B)

Aston Villa-Sheffield United 1-1, 87′ Archer (S), 97′ Zaniolo (A)

West Ham-Manchester United 2-0, 72′ Bowen, 78′ Kudus

Fulham-Burnley 0-2, 47′ Odobert,66′ Berge

Luton-Newcastle 1-0, 25′ Townsend

Nottingham Forest-Bournemouth 2-3, 47′ Elanga (N), 51′ Solanke (B), 58′ Solanke (B), 74′ Wood (N), 90+4 Solanke (B)

Tottenham-Everton 2-1, 9’Richarlison (T), 18′ Son Heung-Min (T), 82′ Gomes (E)

Liverpool-Arsenal 1-1, 4′ Gabriel (A), 29′ Salah (L)

Manchester City-Brentford (posticipata)

Wolverhampton-Chelsea 2-1, 51’Lemina (W), 90’+3 Doherty (W), 90’+6 Nkunku (C)

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 18ª giornata:

1 Arsenal 40 18 12 4 2 36 16 2 Liverpool 39 18 11 6 1 37 16 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 38 22 4 Tottenham 36 18 11 3 4 37 24 5 Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 6 West Ham 30 18 9 3 6 31 30 7 Newcastle 29 18 9 2 7 36 22 8 Manchester Utd 28 18 9 1 8 18 23 9 Brighton and Hove Albion 27 18 7 6 5 34 31 10 Chelsea 22 18 6 4 8 29 28 11 Wolverhampton 22 18 6 4 8 23 30 12 Bournemouth 22 17 6 4 7 24 32 13 Fulham 21 18 6 3 9 26 31 14 Brentford 19 17 5 4 8 24 24 15 Crystal Palace 18 18 4 6 8 18 26 16 Everton 16 18 8 2 8 23 22 17 Nottingham Forest 14 18 3 5 10 19 33 18 Luton Town 12 17 3 3 11 18 32 19 Burnley 11 18 3 2 13 18 36 20 Sheffield United 9 18 2 3 13 13 44