Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 16ª giornata 9-10 dicembre 2023

Sorpasso Liverpool! La squadra di Jurgen Klopp rimonta sul campo del Crystal Palace, che tra l’altro non vince in casa dal 3 settembre, grazie al suo trascinatore Momo Salah ( 200 gol con la maglia dei reds e 150 in campionato) e la rete di Elliott dalla distanza e si porta in vetta della Premier League.

Liverpool in vetta grazie alla caduta dell’Arsenal sul campo di una nuova pretendente al titolo, ovvero il meraviglioso Aston Villa di Emery, giunto alla 15ª vittoria consecutiva in casa.

La rete al 7′ di Mcginn permette all’Aston Villa di consolidarsi al terzo posto con 35 punti, a -1 dall’Arsenal e -2 dal Liverpool. Per i Villans un altra impresa casalinga dopo quella che avevano ottenuto contro il Manchester City. Proprio i Citizens ritornano al successo, interrompendo un digiuno di vittorie inusuale di ben 4 partite. Una rimonta sul piccolo campo del Luton per 2-1, che gli permette di rimanere in scia ai top club della Premier League.

Un ex capolista ritorna alla vittoria. Dopo un periodo estremamente negativo, 4 sconfitte e un pareggio rocambolesco, il Tottenham schianta per 4-1 il Newcastle e raggiunge 30 punti, a -6 dalla vetta. Marcature aperte dal nazionale italiano, ex Udinese, Destiny Udogie e chiuse dal nuovo capitano degli Spurs, coreano Son.

Momento negativo per il Manchester United, tramortito in casa da un secco 3-0 dal Bournemouth, così come continua il momento no del Chelsea sconfitto dal ritrovato Everton per 2-0. Chi invece interrompe una serie di 6 partite è il West Ham, surclassato nel derby londinese per 5-0 da uno straripante Fulham, che già in settimana aveva dominato il Nottingham Forest, con lo stesso punteggio.

Per il resto in questa 16ª giornata da segnalare la seconda vittoria dello Sheffield, 1-0 contro il Brentford. Tre punti e aggancio al Burnley che esce con un punto prezioso sul campo del Brighton del nostro De Zerbi. Stesso risultato, 1-1, tra Wolverhampton e Nottingham Forest.

Risultati e marcatori della 16ª giornata della Premier League:

Crystal Palace-Liverpool 1-2, 52′ rig. Mateta (C), 76′ Salah (L), 91′ Elliot (L)

Manchester United-Bournemouth 0-3, 5′ Solanke (B), 58′ Billing (B), 73′ Senesi (B)

Brighton-Burnley 1-1, 45′ Odobert (Bu), 77′ Adingra (Br)

Sheffield-Brentford 1-0, 45′ McAtee (S)

Wolverhampton -Nottingham Forest 1-1, 14′ Toffolo (N), 32′ Cunha (W)

Aston Villa-Arsenal 1-0, 7′ McGinn (AS)

Luton-Manchester City 1-2, 45+2′ Adebayo (L), 62′ Bernardo Silva (M), 65′ Grealish (M)

Fulham-West Ham 5-0, 22′ Raul Jimenez, 31′ Willian, 40′ Adarabioyo, 60′ Wilson, 88′ Vinicius

Everton-Chelsea 2-0, 54′ Doucourè, Dobbin 90+2′

Tottenham-Newcastle 4-1, 26′ Udogie, 38′ e 60′ Richarlison, 84′ Son Heung-Min (rig), 90’+2 Joelinton (N)

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 16ª giornata:

1 Liverpool 37 16 11 4 1 36 15 2 Arsenal 36 16 11 3 2 33 15 3 A. Villa 35 16 11 2 3 35 20 4 Manchester City 33 16 10 3 3 38 18 5 Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 6 Manchester Utd 27 16 9 0 7 18 21 7 Newcastle 26 16 8 2 6 33 21 8 Brighton and Hove Albion 26 16 7 5 4 33 28 9 West Ham 24 16 7 3 6 26 30 10 Fulham 21 16 6 3 7 26 26 11 Brentford 19 16 5 4 7 23 22 12 Chelsea 19 16 5 4 7 26 26 13 Wolverhampton 19 16 5 4 7 21 26 14 Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 15 Crystal Palace 16 16 4 4 8 15 23 16 Nottingham Forest 14 16 3 5 8 17 28 17 Everton 13 16 7 2 7 20 20 18 Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 19 Burnley 8 16 2 2 12 16 34 20 Sheffield United 8 16 2 2 12 12 41