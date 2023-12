Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 14ª giornata 2-3 dicembre 2023

Tutti i risultati con i marcatori e la classifica aggiornata della Premier Leauge dopo la 14° giornata.

La 14ª giornata della Premier League conferma che lo spettacolo di calcio più bello al mondo si trova veramente oltre manica. Gol, rimonte, partite pazzesche, sempre con ritmi altissimi. In testa si conferma l’Arsenal che regola il Wolves grazie alle reti di Saka e Odegaard. Inutile la rete nel finale di Cunha che riduce solo svantaggio per il 2-1 finale.

🚨🚨| GOAL: SPURS EQUALISE IN THE 90TH MINUTE.



Manchester City 3-3 Tottenham Hotspur



pic.twitter.com/DJPgUYtPEY — CentreGoals. (@centregoals) December 3, 2023

Dietro ai Gunners, spettacolo puro. Tra Manchester City-Tottenham è uscita una sfida fantastica ed avvincente con continui ribaltamenti. Un 3-3 finale che conferma la differenza del calcio inglese con quello italiano, nel modo in cui le squadre si affrontano e si confrontano. L’unica nota stonata è il fischio dell’arbitro, che prima concede il vantaggio, poi ferma incredibilmente una ripartenza citizens.

Rimonta pazzesca del Liverpool che in un minuto nel finale ribalta due gol al Fulham, per un 4-3 clamoroso che porta i reds nei piani alti della classifica., addirittura al secondo posto. Grande protagonista Alexander-Arnold.

Just a Scouser scoring a banger in front of the Kop to win it for Liverpool pic.twitter.com/8uUs57wTBV — trent's stekkie 🇿🇦 (@tee_lfc_) December 3, 2023

Rallenta l’Aston Villa di Emery che pareggia per 2-2 in trasferta contro il Bournemouth, solo nei minuti finali con Watkins. Salto in alto del Newcastle che dopo il furto subito in Champions League, con Gordon riesce a battere il Manchester Utd per 1-0. Pirotecnico 3-2 tra Chelsea-Brighton che rilancia i blues a metà classifica insieme al vittorioso Brentford, 3-1 sul Luton.

In coda sempre più critica la situazione dello Sheffield Utd travolto per 5-0 dalla diretta concorrente Burney che lo scavalca in classifica. Chi si rianima, nonostante il -10 inflitto dalla federazione, è l’Everton corsaro grazie a McNeil sul campo del Nottingham Forrest. Pari per 1-1 tra West Ham–Crystal Palace.

Risultati e marcatori della 14° giornata della Premier League:

Brentford-Luton Town 3-1 , 49′ Maupay (B), 56′ Ben Mee (B), 76′ Brown (L), 81′ Baptiste (B)

Burnley-Sheffield United 5-0 , 1′ Rodriguez, 29′ Larsen, 73′ Amdouni, 75′ Koleosho, 80′ Brownhill

Arsenal-Wolerhampton 2-1, 6′ Saka (A), 13′ Odegaard (A), 86′ Cunha (W)

Nottingham Forest-Everton 0-1, 67′ McNeil

Newcastle-Manchester United 1-0, 55′ Gordon

Liverpool-Fulham 4-3, 20′ autogol Leno (L), 24′ Wilson (F), 38′ Mac Allister (L), 45+3′ Tete (F), 80′ Reid (F), 87′ Wataru Endō (L), 88′ Alexander-Arnold (L)

West Ham-Crystal Palace 1-1, 13′ Kudus (W), 53′ Edouard (C)

Bournemoth-Aston Villa 2-2, 10′ Semenyo (B), 20′ Bailey (A), 52′ Solanke (B), 90′ Watkins (A)

Chelsea-Brighton 3-2, 17′,65′(r) Enzo Fernandez (C), 21′ Colwill (C), 43′ Buonanotte (B), 90+2′ Pedro (B)

Manchester City- Tottenham 3-3, 6′ Son Heun-Min (T), 9′ autogol Son Heung-Min (M), 31′ Foden (M), 69′ Lo Celso (T), 81′ Grealish, 90′( M), Kulusevski (T)

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 14° giornata:

1 Arsenal 33 14 10 3 1 29:11 +18 2 Liverpool 31 14 9 4 1 32:14 18 3 Manchester City 30 14 8 5 1 36:16 +20 4 Aston Villa 29 14 9 2 3 33:20 +13 5 Tottenham 27 14 8 3 3 28:20 +8 6 Newcastle 26 14 8 2 4 32:14 +18 7 Manchester United 24 14 8 0 6 16:17 -1 8 Brighton and Hove Albion 22 14 6 4 4 30:26 +4 9 West Ham United 21 14 6 3 5 24:24 0 10 Chelsea 19 14 5 4 5 25:22 +3 11 Brentford 19 14 5 4 5 22:19 +3 12 Crystal Palace 16 14 4 4 6 14:19 -5 13 Wolverhampton 15 14 4 3 7 19:25 -6 14 Fulham 15 14 4 3 7 16:26 -10 15 Nottingham Forest 13 14 3 4 7 16:22 -6 16 Bournemouth 13 14 3 4 7 16:30 -14 17 Luton Town 9 14 2 3 9 13:26 -13 18 Everton (-10) 7 14 5 2 7 15:20 -5 19 Burnley 7 14 2 1 11 15:32 -17 20 Sheffield United 5 14 1 2 11 11:39 -28