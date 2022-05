Premier League 2022-2023: le 20 squadre partecipanti

Premier League 2022-23: tutte le 20 squadre partecipanti. Date di inizio e fine del campionato inglese.

Come tutti i campionati, anche quest’anno la Premier League inizierà prima del solito per via dei Mondiali che ci saranno, per la prima volta, in inverno. Il campionato inglese ha ufficializzato le proprie date e partirà il 6 agosto. L’ultimo turno prima dell’interruzione dei Mondiali sarà quello del weekend che va dal 12 al 13 novembre.

Si ripartirà, poi, con il tradizionale Boxing Day che si svolge il 26 dicembre mentre il campionato terminerà con l’ultima giornata il 28 maggio 2023. La Premier League quest’anno ha coronato il Manchester City campione. Non mancano, però, il ritorno di vecchie glorie. Tra queste c’è il Nottingham Forest che ritorna nella massima serie dopo vent’un anni, grazie alla vittoria di ieri contro l’Huddersfield per 1-0 nei playoff.

Assieme al Nottingham salgono anche il Fulham ed il Bournemouth, che già in passato erano state in Premier. Le tre squadre hanno preso il posto di Norwich, Watford e Burnley che sono retrocessi nello scorso campionato.

Premier League, le 20 squadre

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle

Nottingham Forest

Southhampton

Tottenham

West Ham

Wolves