Premier League 2020-21: ecco il calendario ufficiale completo

Sta per partire la Premier League 2020-21. Il campionato inglese è pronto a riaprire i battenti, dopo questa breve e anomala pausa estiva, con la prima giornata che avrà luogo il prossimo 12 settembre. Ieri la FA ha comunicato per esteso il calendario completo di tutti i match del prossimo campionato che vedrà il Liverpool partire con i gradi di campione d’Inghilterra.

La prima giornata offrirà subito parecchio spettacolo con la interessante sfida tra Tottenham ed Everton. Debutto affascinante per il Liverpool che dovrà vedersela col Leeds United, storiaca società che torna in Premier dopo 16 anni di assenza. Al City toccherà l’Aston Villa, ma la gara è stata posticipata a causa di alcuni casi di positività al Covid tra le file dei citizens, e il Chelsea dovrà vedersela con il modesto Brighton. Alla seconda il pezzo forte sarà il big match tra Liverpool e Chelsea, così come da cerchiare in rosso sono le sfide tra Liverpool e Arsenal alla terza giornata, quella tra United e Chelsea alla sesta, nonché il big match City-Liverpool all’ottava giornata. Il derby di Manchester, tra United e City, è previsto infine per il dodicesimao turno di campionato. Andiamo a leggere nel dettaglio il calendario completo della prossima Premier League.

Premier League 2020-21: il calendario giornata per giornata

1^ giornata:

sabato 12 settembre

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Arsenal

Liverpool-Leeds

Tottenham-Everton

West Brom-Leicester

West Ham-Newcastle

lunedì 14 settembre

Brighton-Chelsea

Sheffield United-Wolverhampton

Gare posticipate causa Covid

Burnley-Man. Utd

Man. City-Aston Villa

2^ giornata

sabato 19 settembre (anticipi e posticipi ancora da definire)

Arsenal-West Ham

Aston Villa-Sheffield United

Chelsea-Liverpool

Everton-West Brom

Leeds-Fulham

Leicester-Burnley

Man. Utd-Crystal Palace

Newcastle-Brighton

Southampton-Tottenham

Wolverhampton-Man. City

3^ giornata

sabato 26 settembre

Brighton-Man.Utd

Burnley-Southampton

Crystal Palace-Everton

Fulham-aston Villa

Liverpool-Arsenal

Man. City-Leicester

Sheffield United-Leeds

Tottenham-Newcastle

West Borm-Chelsea

West Ham-Wolverhampton

4^ giornata

Sabato 3 ottobre

Arsenal-Sheffield United

Aston Villa-Liverpool

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Brighton

Leeds-Man. City

Leicester-West Ham

Man.Utd-Tottenham

Newcastle-Burnley

Southampton-West Brom

Wolverhampton-Fulham

5^ giornata

sabato 17 ottobre

Chelsea-Southampton

Crystal Palace-Brighton

Everton-Liverpool

Leeds-Wolverhampton

Leicester-Aston Villa

Man.City-Arsenal

Newcastle-Man.Utd

Shaffield-Fulham

Tottenham-West Ham

West Borm-Burnley

6^ giornata

sabato 24 ottobre

Arsenal-Leicester

Aston Villa-Leeds

Brighton-West Borm

Burnley-Tottenham

Fulham-Crystal Palace

Liverpool-Sheffield United

Man. Utd- Chelsea

Southampton-Everton

West Ham- Man.City

Wolverhampton-Newcastle

7^ giornata

sabato 31 ottobre

Aston Villa-Southampton

Burnley-Chelsea

Fulham-West Borm

Leeds-Leicester

Liverpool-West Ham

Man. Utd-Arsenal

Newcastle-Everton

Sheffield-Man. City

Tottenham-Brighton

Wolverhampton-Crystal Palace

8^ giornata

sabato 7 novembre

Arsenal-Aston Villa

Brighton-Burnley

Chelsea-Sheffield United

Crystal Palace-Leeds

Everton-Man.Utd

Leicester-Wolverhampton

Man.City-Liverpool

Southampton-Newcastle

West Brom-Tottenham

West Ham-Fulham

9^ giornata

sabato 21 novembre

Aston Villa-Brighton

Burnley-Crystal Palace

Fulham-Everton

Leeds-Arsenal

Liverpool-Leicester

Man.Utd-West Brom

Newcastle-Chelsea

Sheffield-West Ham

Tottenham-Man.City

Wolverhampton-Southampton

10^ giornata

sabato 28 novembre

Arsenal-Wolverhampton

Brighton-Liverpool

Chelsea-Tottenham

Crystal Palace-Newcastle

Everton-Leeds

Leicester-Fulham

Man.City-Burnley

Southampton-Man. Utd

West Brom-Sheffield United

West Ham-Aston Villa

11^ giornata

sabato 5 dicembre

Aston Villa-Newcastle

Brighton-Southampton

Burnley-Everton

Chelsea-Leeds

Liverpool-Wolverhampton

Man.City-Fulham

Sheffield United-Leicester

Tottenham-Arsenal

West Brom-Crystal Palace

West Ham-Man. Utd

12^ giornata

sabato 12 dicembre

Arsenal-Burnley

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Chelsea

Fulham-Liverpool

Leeds-West Ham

Leicester-Brighton

Man. Utd-Man. City

Newcastle-West Brom

Southampton-Sheffield United

Wolverhampton-Aston Villa

13^ giornata

martedì 15 dicembre

Arsenal-Southampton

Aston Villa-Burnley

Fulham-Brighton

Leeds-Newcastle

Leicester-Everton

Sheffield United-Man.Utd

West Ham-Crystal Palace

Wolverhampton-Chelsea

Mercoledì 16 dicembre

Liverpool-Tottenham

Man.City-West Brom

14^ giornata

sabato 19 dicembre

Brighton-Sheffield United

Burnley-Wolverhampton

Chelsea-West Ham

Crystal Palace-Liverpool

Everton-Arsenal

Man.Utd-Leeds

Newcastle-Fulham

Southampton-Man.City

Tottenham-Leicester

West Brom-Aston Villa

15^ giornata

sabato 26 dicembre

Arsenal-Chelsea

Aston Villa-Crystal Palace

Fulham-Southampton

Leeds-Burnley

Leicester-Man.Utd

Liverpool-West Brom

Man. City-Newcastle

Sheffield United-Everton

West Ham-Brighton

Wolverhampton-Tottenham

16^ giornata

lunedì 28 dicembre

Brighton-Arsenal

Burnley-Sheffield United

Chelsea-Aston Villa

Crystal Palace-Leicester

Everton-Man.City

Man.Utd-Wolverhampton

Newcastle-Liverpool

Southampton-West Ham

Tottenham-Fhulam

West Brom-Leeds

17^ giornata

sabato 2 gennaio 2021

Brighton-Wolverhampton

Burnley-Fhulam

Chelsea-Man. City

Crystal Palace-Sheffield United

Everton-West Ham

Manchester Utd-Aston Villa

Newcastle-Leicester

Southampton-Liverpool

Tottenham-Leeds

West Brom-Arsenal

18^ giornata

martedì 12 gennaio 2021

Arsenal-Crystal Palace

Aston Villa-Tottenham

Fulham-Man. Utd

Leeds-Southampton

Leicester-Chelsea

Sheffield United-Newcastle

West Ham-West Brom

Wolverhampton-Everton

mercoledì 13 gennaio

Liverpool-Burnley

Man. City-Brighton

19^ giornata

sabato 16 gennaio 2021

Arsenal-Newcastle

Aston Villa-Everton

Fulham-Chelsea

Leeds-Brighton

Leicester-Southampton

Liverpool-Man. Utd

Man. City-Crystal Palace

Sheffield United-Tottenham

West Ham-Burnley

Wolverhampton-West Brom

20^ giornata

martedì 26 gennaio 2021

Brighton-Fulham

Burnley-Aston Villa

Everton-Leicester

Man.Utd-Sheffield United

West Brom-Man. City

martedì 27 gennaio 2021

Chelsea-Wolverhampton

Newcastle-Leeds

Southampton-Arsenal

Tottenham-Liverpool

Crystal Palace-West Ham

21^ giornata

sabato 30 gennaio 2021

Arsenal-Man. Utd

Brighton-Tottenham

Chelsea-Burnley

Crystal Palace-Wolverhampton

Everton-Newcastle

Leicester-Leeds

Man. City-Sheffield United

Southampton-Aston Villa

West Brom-Fhulam

West Ham-Liverpool

22^ giornata

martedì 2 febbraio 2021

Aston Villa-West Ham

Burnley-Man. City

Fulham-Leicester

Leeds-Everton

Sheffield United-West Brom

Wolverhampton-Arsenal

Man.Utd-Southampton

mercoledì 3 febbraio 2021

Newcastle-Crystal Palace

Tottenham-Chelsea

Liverpool-Brighton

23^ giornata

sabato 6 febbraio 2021

Aston Villa-Arsenal

Burnley-Brighton

Fulham-West Ham

Leeds-Crystal Palace

Liverpool-Man. City

Man. Utd-Everton

Newcastle-Southampton

Sheffield United-Chelsea

Tottenham-West Brom

Wolverhampton-Leicester

24^ giornata

sabato 13 febbraio 2021

Arsenal-Leeds

Brighton-Aston Villa

Chelsea-Newcastle

Crystal Palace-Burnley

Everton-Fhulam

Leicester-Liverpool

Man. City-Tottenham

Southampton-Wolverhampton

West Brom-Man.Utd

West Ham-Sheffield United

25^ giornata

sabato 20 febbraio 2021

Arsenal-Man. City

Aston Villa-Leicester

Brighton-Crystal Palace

Burnley-West Brom

Fulham-Sheffield United

Liverpool-Everton

Man.Utd-Newcastle

Southampton-Chelsea

West Ham-Tottenham

Wolverhampton-Leeds

26^ giornata

sabato 27 febbraio

Chelsea-Man.Utd

Crystal Palace-Fulham

Everton-Southampton

Leeds-Aston Villa

Leicester-Arsenal

Man. City-West Ham

Newcastle-Wolverhampton

Sheffield United-Liverpool

Tottenham-Burnley

West Brom-Brighton

27^ giornata

sabato 6 marzo 2021

Aston Villa-Wolverhampton

Brighton-Leicester

Burnley-Arsenal

Chelsea-Everton

Liverpool-Fulham

Man.City-Man.Utd

Sheffield United-Southampton

Tottenham-Crystal Palace

West Brom-Newcastle

West Ham-Leeds

28^ giornata

sabato 13 marzo 2021

Arsenal-Tottenham

Crystal Palace-West Brom

Everton-Burnley

Fulham-Man.City

Leeds-Chelsea

Leicester-Sheffield United

Man.Utd-West Ham

Newcastle-Aston Villa

Southampton-Brighton

Wolverhampton-Liverpool

29^ giornata

sabato 20 marzo 2021

Brighton-Newcastle

Burnley-Leicester

Crystal Palace-Man.Utd

Fulham-Leeds

Liverpool-Chelsea

Man.City-Wolverhampton

Sheffield United-Aston Villa

Tottenham-Southampton

West Brom-Everton

West Ham-Arsenal

30^ giornata

sabato 3 aprile 2021

Arsenal-Liverpool

Aston Villa-Fulham

Chelsea-West Brom

Everton-Crystal Palace

Leeds-Sheffield United

Leicester-Man. City

Man.Utd-Brighton

Newcastle-Tottenham

Southampton-Burnley

Wolverhampton-West Ham

31^ giornata

sabato 10 aprile 2021

Brighton-Everton

Burnley-Newcastle

Crystal Palace-Chelsea

Fhulam-Wolverhampton

Liverpool-Aston Villa

Man.City-Leeds

Sheffield United-Arsenal

Tottenham-Man.Utd

West Brom-Southampton

West Ham-Leicester

32^ giornata

sabato 17 aprile 2021

Arsenal-Fhulam

Aston Villa-Man.City

Chelsea-Brighton

Everton-Tottenham

Leeds-Liverpool

Leicester-West Brom

Man.Utd-Burnley

Newcastle-West Ham

Southampton-Crystal Palace

Wolverhampton-Sheffield United

33^ giornata

sabato 24 aprile 2021

Arsenal-Everton

Aston Villa-West Brom

Fulham-Tottenham

Leed-Man.Utd

Leicester-Crystal Palace

Liverpool-Newcastle

Man.City-Southampton

Sheffield United-Brighton

West Ham-Chelsea

Wolverhampton-Burnley

34^ giornata

sabato 1 maggio 2021

Brighton-Leeds

Burnley-West Ham

Chelsea-Fulham

Crystal Palace-Man.City

Everton-Aston Villa

Man.Utd-Liverpool

Newcastle-Arsenal

Southampton-Leicester

Tottenham-Sheffield United

West Brom-Wolverhampton

35^ giornata

sabato 8 maggio 2021

Arsenal-West Brom

Astn Villa-Man.Utd

Fulham-Burnley

Leeds-Tottenham

Leicester-Newcastle

Liverpool-Southampton

Man.City-Chelsea

Sheffield United-Crystal Palace

West Ham-Everton

Wolverhampton-Brighton

36^ giornata

martedì 11 maggio 2021

Brighton-West Ham

Burnley-Leeds

Everton-Sheffield United

Man.utd-Leicester

West Brom-Liverpool

mercoledì 12 maggio 2021

Chelsea-Arsenal

Newcastle-Man.City

Southampton-Fulham

Tottenham-Wolverhampton

Crystal Palace-Aston Villa

37^ giornata

sabato 15 maggio 2021

Brighton-Man.City

Burnley-Liverpool

Chelsea-Leicester

Crystal Palace-Arsenal

Everton-Wolverhampton

Man. Utd-Fulham

Newcastle-Sheffield United

Southampton-Leeds

Tottenham-Aston Villa

West Brom-West Ham

38^ giornata

domenica 23 maggio 2021

Arsenal-Brighton

Aston Villa-Chelsea

Fulham-Newcastle

Leeds-West Brom

Leicester-Tottenham

Liverpool-Crystal Palace

Man. City-Everton

Sheffield United-Burnley

West Ham-Southampton

Wolverhampton-Man.Utd

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS