Premier League 2020-2021, risultati 4° giornata: Aston Villa-Liverpool 7-2 e Manchester United-Tottenham 1-6! Vincono Chelsea e Arsenal, pareggio City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 4° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Molti risultati a sorpresa in questa quarta giornata di Premier League; si inizia con il posticipo di domenica sera che finisce addirittura 7 a 2, l’Aston Villa strapazza i campioni del Liverpool, tripletta di Watkins, doppietta di Grealish e reti di McGinn e Barkley per i padroni di casa, per i Reds in rete due volte Salah. Risultato tennistico anche per il Tottenham sul Manchester United, allo Old Trafford finisce 6 a 1 per gli uomini di Mourinho.

Nell’anticipo il Chelsea si libera facilmente del Crystal Palace, finisce 4 a 0 per Jorginho e compagni; l’Everton di Ancelotti si impone 4 a 2 sul Brighton e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Pareggio per il Manchester City, finisce 1 a 1 in casa del Leeds United, in vantaggio i Citizen con Sterling nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il pareggio di Moreno; bella vittoria del Newcastle, 3 a 1 sul Burnley.

Il Southampton vince 2 a 0 in casa contro il West Bromwich Albion, un goal per tempo sono sufficienti per superare gli avversari; brutta sconfitta casalinga per il Leicester che viene superato 3 a 0 dal West Ham United. Vittoria di misura, 1 a 0, del Wolverhampton sul Fulham, rete di Neto ad inizio ripresa; l’Arsenal con grande fatica ha la meglio sullo Sheffield United, finisce 2 a 1 per gli uomini di Arteta. Ecco tutti i risultati e la classifica dopo la quarta giornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:



Chelsea – Crystal Palace 4 – 0

Everton – Brighton Hove Albion 4 – 2

Leeds United – Manchester City 1 – 1

Newcastle United – Burnley 3 – 1

Leicester City – West Ham United 0 – 3

Southampton – West Bromwich Albion 2 – 0

Arsenal – Sheffield United 2 – 1

Wolverhampton – Fulham 1 – 0

Manchester United – Tottenham 1 – 6

Aston Villa – Liverpool 7 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Everton 12

Aston Villa 9

Leicester City 9

Arsenal 9

Liverpool 9

Tottenham 7

Chelsea 7

Leeds United 7

Newcastle United 7

West Ham United 6

Southampton 6

Crystal Palace 6

Wolverhampton 6

Manchester City 4

Brighton Hove Albion 3

Manchester United 3

West Bromwich Albion 1

Burnley 0

Sheffield United 0

Fulham 0

