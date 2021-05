Premier League 2020-2021, risultati 38° giornata: Liverpool e Chelsea in Champions, West Ham in Europa League e Tottenham in Conference

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 38° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Ultima giornata di Premier League che non aveva molti verdetti da dare, il Manchester City già campione da tre giornate strapazza l’Everton con cinque reti, doppietta di Aguero dopo De Bruyne, Jesus e Foden; i cugini dello United invece vincono 2 a 1 in casa del Wolverhampton.

Il Chelsea viene sconfitto 2 a 1 dall’Aston Villa e perde il terzo posto, reti di Traore nella prima frazione e El Ghazi nella ripresa per i padroni di casa e al 70esimo il goal della bandiera di Chilwell; il Tottenham vince 4 a 2 contro il Leicester e raggiunge la qualificazione alla prossima Conference League e contemporaneamente fa retrocedere in Europa League il Leicester City che era secondo fino poche giornate addietro. L’Arsenal vince 2 a 0 contro il Brighton, tre punti che però non bastano per raggiungere l’Europa; stesso risultato, 2 a 0, ma per gli ospiti nella sfida tra Fulham e Newcastle United.

Il Leeds United si impone 3 a 1 sul West Bromwich Albion e si piazza in nona posizione; vittoria di misura per l’ultima in classifica Sheffield United, 1 a 0, sul Burnley già salvo. West Ham United Southampton finisce 3 a 0 per i padroni di casa, doppietta di Fornals nel primo tempo e poi la rete di Rice a quattro minuti dal termine; vittoria 2 a 0 per il Liverpool sul Crystal Palace e scavalca il Chelsea e sale al terzo posto finale. In classifica cannonieri Harry Kane con 23 reti, secondo Salah con 22, lontani Fernandes, Bamford e Son a 17.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Arsenal – Brighton 2 – 0

Aston Villa – Chelsea 2 – 1

Fulham – Newcastle United 0 – 2

Leeds United – West Bromwich Albion 3 – 1

Leicester City – Tottenham 2 – 4

Liverpool – Crystal Palace 2 – 0

Manchester City – Everton 5 – 0

Sheffield United – Burnley 1 – 0

West Ham United – Southampton 3 – 0

Wolverhampton – Manchester United 1 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 86

Manchester United 74

Liverpool 69

Chelsea 67

Leicester City 66

West Ham United 65

Tottenham 62

Arsenal 61

Leeds United 59

Everton 59

Aston Villa 55

Newcastle United 45

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Brighton 41

Burnley 39

Fulham 28

West Bromwich Albion 26

Sheffield United 23

