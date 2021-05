Premier League 2020-2021, risultati 37° giornata: Chelsea batte Leicester, ne approfitta il Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 37° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Penultima giornata di Premier League che vale solo per la corsa alla prossima stagione europea, il Manchester City, probabilmente è già con la testa alla finale di Champions League, perde in casa del Brighton per 3 a 2, dopo essere stato in vantaggio per 2 a 0 nel primo tempo si fa rimontare nella ripresa; pareggio 1 a 1 per il Manchester United in casa contro il Fulham.

Vittoria 2 a 1 del Chelsea nello scontro diretto con il Leicester City per il terzo posto, in rete per i Blues Rudiger e Jorginho entrambi ex del campionato italiano; vittoria in trasferta per il Leeds United che si impone con un netto 2 a 0 in casa del Southampton ormai salvo. L’Everton vince di misura, 1 a 0, contro il Wolverhampton grazie alla rete di Richarlison ad inizio ripresa; stesso risultato, 1 a 0 per i padroni di casa, nella sfida tra Newcastle United e Sheffield United.

Pesantissima sconfitta per il Tottenham in casa contro l’Aston Villa, 2 a 1 per gli ospiti alla fine dei novanta minuti, che potrebbe costare l’eliminazione anche dalla prossima Confederence Cup; vittoria esterna anche per l’Arsenal, 3 a 1 in casa del Crystal Palace, le reti della vittoria arrivano nei minuti di recupero, infatti fino al 91esimo il risultato era fisso sul 1 a 1, poi Martinelli prima e Pepe dopo regalano la vittoria ai Gunners. Il Liverpool approfitta dei risultati battendo il Burnley, mentre il match tra West Bromwich Albion e West Ham United finisce con la vittoria degli Hammers.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Manchester United – Fulham 1 – 1

Southampton – Leeds United 0 – 2

Brighton – Manchester City 3 – 2

Chelsea – Leicester City 2 – 1

Everton – Wolverhampton 1 – 0

Newcastle United – Sheffield United 1 – 0

Tottenham – Aston Villa 1 – 2

Crystal Palace – Arsenal 1 – 3

Burnley – Liverpool 0 – 3

West Bromwich Albion – West Ham United 1 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 83

Manchester United 71

Chelsea 67

Liverpool 66

Leicester City 66

West Ham 62

Tottenham 59

Everton 59

Arsenal 58

Leeds United 56

Aston Villa 52

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Newcastle United 42

Brighton 41

Burnley 40

West Bromwich Albion 29

Fulham 28

Sheffield United 20

Migliori Bookmakers AAMS