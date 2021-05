Premier League 2020-2021, risultati 34° giornata: vincono Manchester City, Chelsea e Arsenal, rinviata United-Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentaquattresima giornata di Premier League che inizia Venerdì con il match tra Southampton e Leicester City, 1 a 1 alla fine delle ostilità, le reti arrivano nei dieci minuti centrali della ripresa, prima Ward-Prowse dal dischetto per i padroni di casa e poi sette minuti più tardi Evans pareggia; vittoria esterna per il Manchester City, 2 a 0 sul campo del Crystal Palace, ormai gli uomini di Guardiola sono ad un passo dalla conquista del titolo.

Vince 2 a 0 anche il Brighton, ma in casa contro il Leeds United; stesso risultato, 2 a 0 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Chelsea e Fulham, doppietta di Harvetz per i Blues. Vince in trasferta l’Aston Villa sul difficile campo dell’Everton, il goal della vittoria arriva grazie a El Ghazi a dieci minuti dal termine; vittoria corsara anche per l’Arsenal che si impone 2 a 0 in casa del Newcastle United.

Il Tottenham travolge il già retrocesso Sheffield United con un poker, tripletta di Garett Bale e rete finale di Son; i due posticipi del lunedì sera tra West Bromwich Albion e Wolverhampton finisce in pareggio, mentre il West Ham vince a Burnley.

Classifica marcatori che vede in testa Kane con 21 reti, Salah con 20 al secondo posto Fernades e Son al terzo con 16.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Southampton – Leicester City 1 – 1

Crystal Palace – Manchester City 0 – 2

Brighton – Leeds United 2 – 0

Chelsea – Fulham 2 – 0

Everton – Aston Villa 1 – 2

Newcastle United – Arsenal 0 – 2

Tottenham – Sheffield United 4 – 0

West Bromwich Albion – Wolverhampton 1 – 1

Burnley – West Ham United 1 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 80

Manchester United 67

Leicester City 63

Chelsea 61

West Ham 58

Tottenham 56

Liverpool 54

Everton 52

Arsenal 49

Aston Villa 48

Leeds United 47

Wolverhampton 42

Crystal Palace 38

Brighton 37

Southampton 37

Burnley 36

Newcastle United 36

Fulham 27

West Bromwich Albion 26

Sheffield United 17

