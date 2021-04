Premier League 2020-2021, risultati 33° giornata: ok Manchester City e Chelsea, pareggiano United e Liverpool, sconfitta Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Manchester City travolge il Southampton ed è ad un passo dalla conquista della Premier League, la partita finisce 5 a 2 con le doppiette di De Bruyne e Mahrez e la rete di Gundogan, per gli ospiti vanno a segno Ward-Prowse e Adams; il Manchester United non va oltre allo 0 a 0 in casa del Leeds United e in pratica consegna la vittoria ai cugini.

Il Tottenham torna alla vittoria, 1 a 0 in casa del Fulham grazie però ad un autogol al 20esimo del primo tempo; vittoria esterna di misura anche per l’Everton che espugna 1 a 0 il campo dell’Arsenal. Pareggio 1 a 1 tra Liverpool e Newcastle United, Salah apre subito le marcature ma poi i Reds non riescono a chiudere l’incontro e al 95esimo arriva il pareggio di Willock; il Chelsea vince in trasferta, 1 a 0 in casa del West Ham United, e consolida la quarta posizione che vuol dire Champions League.

Inutile vittoria dello Sheffield United, 1 a 0 sul Brighton, grazie alla rete di McGoldrick al 19esimo del primo tempo; vittoria fondamentale per il Burnley, 4 a 0 in trasferta contro il Wolverhampton, che si allontana dalla zona calda di classifica.

Pareggio 2 a 2 tra Aston Villa e West Bromwich Albion, partita con un rigore per parte, errori incredibili in difesa, il pari in fondo è un risultato giusto; mentre il Leicewster batte il Crystal Palace.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Fulham – Tottenham 0 – 1

Manchester City – Southampton. 5 – 2

Arsenal – Everton 0 – 1

Liverpool – Newcastle United 1 – 1

West Ham United – Chelsea 0 – 1

Sheffield United – Brighton 1 – 0

Wolverhampton – Burnley 0 – 4

Leeds United – Manchester United 0 – 0

Aston Villa – West Bromwich Albion 2 – 2

Leicester City – Crystal Palace 2 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 77

Manchester United 67

Leicester City 62

Chelsea 58

West Ham United 55

Liverpool 54

Tottenham 53

Everton 52

Leeds United 47

Arsenal 46

Aston Villa 45

Wolverhampton 41

Crystal Palace 38

Burnley 36

Southampton 36

Newcastle United 36

Brighton 34

Fulham 27

West Bromwich Albion 25

Sheffield United 17

