Premier League 2020-2021, risultati 30° giornata: Arsenal-Liverpool 0-3, Chelsea ko, vincono Manchester United e City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentesima giornata di Premier League che vede saldamente in testa il Manchester City di Guardiola, i Citizen vanno a vincere 2 a 0 in casa del Leicester City, le reti arrivano nella seconda metà di gara, al 58esimo Mendy e al 74esimo Jesus; vince anche il Manchester United, 2 a 1 in casa contro un combattivo Brighton, gli ospiti vanno in vantaggio al 13esimo, resistono per quasi un’ora di gioco, poi Rashford pareggia al 62esimo e Greenwood a dieci minuti dalla fine mette a segno la rete della vittoria.

Clamorosa sconfitta casalinga per il Chelsea che viene travolto dal West Bromwich Albion per 5 a 2, gli uomini di Tuchel crollano già a fine primo tempo, subendo due reti nei minuti di recupero, la ripresa è quasi un tiro al bersaglio e gli ospiti vanno in rete altre tre volte; il Leeds United supera 2 a 1 lo Sheffield United e lo condanna a una retrocessione quasi certa, si aspetta solo la matematica. Il Liverpool vince 3 a 0 in casa dell’Arsenal e rimane in corsa per un posto in Europa, i Gunners invece rimangono arenati al decimo posto in classifica; bella vittoria del Southampton, 3 a 2 sul Burnley, tre punti che fanno raggiungere la quota salvezza.

Pareggio 2 a 2 per il Tottenham in casa del Newcastle United, padroni di casa avanti con Joelinton, poi Kane in quattro minuti va a segno due volte, nel finale di gara però Willock riesce ad acciuffare il pari; bella vittoria dell’Aston Villa in casa contro il Fulham che resta in terzultima posizione. Everton pareggia in casa contro il Crystal Palace nonostante il centesimo gol europeo di James Rodriguez, mentre il West Ham batte il Wolverhampton difendendo il quarto posto.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Chelsea – West Bromwich Albion 2 – 5

Leeds United – Sheffield United 2 – 1

Leicester City – Manchester City 0 – 2

Arsenal – Liverpool 0 – 3

Southampton – Burnley 3 – 2

Newcastle United – Tottenham 2 – 2

Aston Villa – Fulham 3 – 1

Manchester United – Brighton 2 – 1

Everton – Crystal Palace 1 – 1

Wolverhampton – West Ham United 2 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 74

Manchester United 60

Leicester City 56

West Ham 52

Chelsea 51

Tottenham 49

Liverpool 49

West Ham United 49

Everton 47

Aston Villa 44

Arsenal 42

Leeds United 42

Crystal Palace 38

Southampton 36

Wolverhampton 35

Burnley 33

Brighton 32

Newcastle United 29

Fulham 26

West Bromwich Albion 21

Sheffield United 14

