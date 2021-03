Premier League 2020-2021, risultati 26° giornata: Chelsea-Manchester United 0-0, vincono City, Arsenal, Tottenham e Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Manchester City di Guardiola allunga in classifica, ora sono ben 12 le lunghezze di vantaggio, infatti vince 2 a 1 in casa contro il West Ham United, mentre i cugini del Manchester United non riescono ad espugnare il campo del Chelsea, finisce 0 a 0 la sfida tra Blues e Red Devils.

Il Leicester City rimane al terzo posto anche se viene travolto in casa dell’Arsenal per 3 a 1; vittoria anche per il Liverpool che espugna il campo dello Sheffield United per 2 a 0. Poker del Tottenham contro il Burnley, scatenato Bale autore di una doppietta e di un assist, la zona coppe è ancora lontana e la concorrenza agguerrita ma gli uomini di Mourinho possono ancora qualificarsi almeno per la prossima Europa League; pareggio 1 a 1 tra Newcastle e Wolverhampton.

Importantissima vittoria esterna dell’Aston Villa, 1 a 0 in casa del Leeds United, che con questi tre punti probabilmente raggiunge la quota salvezza che ad inizio campionato sembrava difficile da centrare; stesso risultato, 1 a 0, ma per i padroni di casa nella sfida tra West Bromwich Albion e Brighton, da segnalare i due rigori sbagliati dagli ospiti, uno da Gross e l’atro da Welbeck. Pareggio a reti inviolate, 0 a 0, tra Crystal Palace e Fulham; nel posticipo del Lunedì l’Everton…

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Manchester City – West Ham United 2 – 1

West Bromwich Albion – Brighton 1 – 0

Leeds United – Aston Villa 0 – 1

Newcastle United – Wolverhampton 1 – 1

Crystal Palace – Fulham 0 – 0

Leicester City – Arsenal 1 – 3

Tottenham – Burnley 4 – 0

Chelsea – Manchester United 0 – 0

Sheffield United – Liverpool 0 – 2

Everton – Southampton 1 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 62

Manchester United 50

Leicester City 49

West Ham United 45

Chelsea 44

Liverpool 43

Everton 43

Tottenham 39

Aston Villa 39

Arsenal 37

Leeds United 35

Wolverhampton 34

Crystal Palace 33

Southampton 30

Burnley 28

Brighton 26

Newcastle United 26

Fulham 23

West Bromwich Albion 17

Sheffield United 11

