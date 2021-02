Premier League 2020-2021, risultati 25° giornata: Arsenal-Manchester City 0-1, ok United, crisi Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata numero 25 in Premier League, il Manchester City continua a guidare la classifica con 59 punti, 10 in più del Manchester United, i Citizen espugnano il campo dell’Arsenal con una rete di Sterling al secondo minuto del primo tempo; i Red Devils invece vincono in casa 3 a 1 contro il Newcastle United.

Ancora una sconfitta per il Liverpool che viene umiliato 2 a 0 nel derby dall’Everton di Carlo Ancelotti che torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League; il Chelsea non riesce a battere il Southampton, finisce 1 a 1 con le reti di Minamino al 33esimo e il pareggio di Mount dal dischetto al 54esimo. Sconfitta per il Tottenham, 2 a 1 in casa del West Ham United, che si allontana dalla zona coppe; vittoria del Wolverhampton sul Leeds United nell’anticipo di Venerdì, 1 a 0 grazie all’autorete di Meslier al 64esimo.

La sfida salvezza tra Burnley e West Bromwich Albion finisce a reti bianche, 0 a 0; vittoria in trasferta per il Leicester, 2 a 1 in casa dell’Aston Villa, che rimane in seconda posizione a pari merito con lo United. Il Fulham si impone 1 a 0 sul fanalino di coda Sheffield United, rete di Lookman al 61esimo; il posticipo di martedì tra Brighton e Crystal Palace finisce con la vittoria dei londinesi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolverhampton – Leeds United 1 – 0

Southampton – Chelsea 1 – 1

Burnley – West Bromwich Albion 0 – 0

Liverpool – Everton 0 – 2

Fulham – Sheffield United 1 – 0

West Ham United – Tottenham 2 – 1

Aston Villa – Leicester City 1 – 2

Arsenal – Manchester City 0 – 1

Manchester United – Newcastle United 3 – 1

Brighton – Crystal Palace 1 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 59

Manchester United 49

Leicester City 49

West Ham United 45

Chelsea 43

Liverpool 40

Everton 40

Aston Villa 36

Tottenham 36

Arsenal 34

Wolverhampton 33

Leeds United 32

Crystal Palace 32

Southampton 30

Burnley 28

Brighton 26

Newcastle United 25

Fulham 22

West Bromwich Albion 14

Sheffield United 11

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS