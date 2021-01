Premier League 2020-2021, risultati 21° giornata: Tottenham-Liverpool 1-3, vincono City e Arsenal, United ko, pareggio Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Molte vittorie esterne in questo turno di Premier League, la più clamorosa è quella dello Sheffield United all’Old Trafford che vince 2 a 1 sul Manchester United; una rete per tempo condannano i Red Devils ad una pesante sconfitta interna che fa anche perdere la testa della classifica a favore die cugini del City vittoriosi per 5 a 0 in casa del West Bromwich Albion.

Vince fuori casa anche Il West Ham United che si impone 3 a 2 in casa del Crystal Palace; anche il Leeds United vince lontano dal suo stadio, infatti con due reti, la prima di Rafinha e la seconda di Harrison riesce ad avere la meglio sul combattivo Newcastle, 2 a 1 il risultato finale. L’Arsenal continua la sua scalata verso le parti alte di classifica, questa volta è il Southampton a cedere il passo ai Gunners, 3 a 1 per gli ospiti; vittoria interna per il Burnley, 3 a 2 sull’Aston Villa in rimonta.

Pareggio 0 a 0 per il Chelsea, il cambio di panchina non sembra aver giovato troppo, è infatti il Wolverhampton ad andare più vicino alla vittoria; finisce 0 a 0 anche la sfida tra Brighton e Fulham. L’Everton di Carlo Ancelotti non riesce ad avere la meglio sul Leicester City, va in vantaggio con Rodriguez ma poi nella ripresa Tielemans acciuffa il pareggio per il definitivo 1 a 1; la super sfida tra Tottenham e Liverpoo viene vinto dai Reds.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Crystal Palace – West Ham United 2 – 3

Newcastle United – Leeds United 1 – 2

Southampton – Arsenal 1 – 3

West Bromwich Albion – Manchester City 0 – 5

Burnley – Aston Villa 3 – 2

Chelsea – Wolverhampton 0 – 0

Brighton – Fulham 0 – 0

Everton – Leicester City 1 – 1

Manchester United – Sheffield United 1 – 2

Tottenham – Liverpool 1 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 41

Manchester United 40

Leicester City 39

Liverpool 37

West Ham United 35

Tottenham 33

Everton 33

Chelsea 30

Arsenal 30

Aston Villa 29

Southampton 29

Leeds United 26

Wolverhampton 23

Crystal Palace 23

Burnley 22

Newcastle United 19

Brighton 18

Fulham 13

West Bromwich Albion 11

Sheffield United 8

