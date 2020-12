Premier League 2020-2021, risultati 15° giornata: Arsenal-Chelsea 3-1 nel Boxing Day, vince solo il Manchester City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 15° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Boxing Day di Premier League 2020 inizia con la sfida tra Leicester City e Manchester United, finisce 2 a 2, apre le marcature Rashford al 23esimo del primo tempo, pareggia Barnes otto minuti più tardi, poi Fernandes al 79esimo riporta in vantaggio i Red Devils ma un autorete di Tuanzebe a cinque minuti dal fischio finale porta il risultato sul definitivo 2 a 2. Nel pomeriggio si sfidano Aston Villa e Crystal Palace con i padroni di casa vittoriosi per 3 a 0.

Pareggio a reti inviolate tra il Fulham e il Southampton; il derby più atteso di Londra, quello tra Arsenal e Chelsea, finisce 3 a 1 per i Gunners che vorrebbero mettere la parola fine alla crisi, la squadra di Lampard al contrario sembra non riuscire più a trovare gioco e risultati di inizio stagione. Il Manchester City si sbarazza con facilità del Newcastle, finisce 2 a 0 per gli uomini di Guardiola.

Ancora una vittoria per l’Everton di Ancelotti che insieme ai tre punti conquista anche il secondo posto in classifica, la seconda squadra di Liverpool vince in trasferta 1 a 0 in casa dello Sheffield United, sempre più ultimo. Stesso risultato, 1 a 0, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra Leeds United e Burnley, il goal partita arriva al quinto minuto del primo tempo su rigore calciato da Bamford; Pareggio 2 a 2 tra West Ham United e Brighton con i padroni di casa costretti ad inseguire per due volte.

Chiudono la giornata post natalizia le sfide tra Liverpool e West Bromwich Albion, pareggio 1 a 1 per la compagine di Klopp, rete di Manè al 12esimo del primo tempo e pareggio di Ajaji a meno di 10 minuti dal fischio finale; infine il match tra Wolverhampton e Tottenham finisce con un altro pareggio, 1 a 1 al triplice fischio, subito in rete gli ospiti al primo minuto con Ndombele e pareggio dei Wolves a quattro minuti dal 90esimo con Saiss. ecco tutti i risultati e Lal classifica aggiornata:

Leicester City – Manchester United 2 – 2

Aston Villa – Crystal Palace 3 – 0

Fulham – Southampton 0 – 0

Arsenal – Chelsea 3 – 1

Manchester City – Newcastle United 2 – 0

Sheffield United – Everton 0 – 1

Leeds United – Burnley 1 – 0

West Ham United – Brighton 2 – 2

Liverpool – West Bromwich Albion 1 – 1

Wolverhampton – Tottenham 1 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 32

Everton 29

Leicester City 28

Manchester United 27

Manchester City 26

Aston Villa 25

Chelsea 25

Tottenham 25

Southampton 25

West Ham United 22

Leeds United 20

Wolverhampton 20

Newcastle United 18

Crystal Palace 18

Arsenal 17

Brighton 13

Burnley 13

Fulham 11

West Bromwich Albion. 8

Sheffield United 2

