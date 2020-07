Premier League 2019-2020, risultati 35° giornata: Norwich retrocesso! Tottenham-Arsenal 2-1, manita Manchester City, crollo Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 35° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La 35esima giornata di Premier League si apre con il poker di del West Ham United in casa del Norwich City, le quattro reti sono messe a segno tutte da Antonio che da solo distrugge l’ormai retrocessa Norwich. Il Watford batte 2 a 1 il Newcastle e conquista 3 punti fondamentali per la salvezza; il Bournemoth battendo il Leicester City per 4 a 1 resta terzultimo ma vede ancora la possibilità di rimanere in premier.

Vince anche l’Aston Villa, 2 a 0 sul Crystal Palace, che però rimane penultima a 4 punti di distacco da Watford e West Ham; il Tottenham vince il derby londinese con l’Arsenal, lo supera in classifica e con molta fortuna potrebbe qualificarsi per i preliminari di Europa League. Pareggio indolore per il Liverpool che è ormai in vacanza vista la prematura eliminazione in Champions League.

Pokerissimo del Manchester City che travolge 5 a 0 il Brighton Hove Albion, gli uomini di Guardiola sembrano aver trovato la giusta forma mentale in vista della sfida di ritorno di Champions contro il Real Madrid tra meno di un mese; incredibile sconfitta del Chelsea, 3 a 0 in casa dello Sheffield United, gli uomini di Lampard non entrano mai in partita e alla mezzora sono già sotto 2 a 0, a 15 minuti dalla fine Mc Goldrick da il colpo di grazia infilando Arrizabalaga per la terza volta.

Vittoria del Wolverhampton in casa contro l’Everton di Carlo Ancelotti, un 3 a 0 netto che tiene i Wolves vicino al quinto posto che vorrebbe dire qualificazione all’Europa League; il Manchester United viene fermato sul pareggio dal Southampton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Norwich City – West Ham United 0 – 4

Watford – Newcastle United 2 – 1

Liverpool – Burnley 1 – 1

Sheffield United – Chelsea 3 – 0

Brighton Hove Albion – Manchester City 0 – 5

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Crystal Palace 2 – 0

Tottenham – Arsenal 2 – 1

Bournemouth – Leicester City 4 – 1

Manchester United – Southampton 2 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 93

Manchester City 72

Chelsea 60

Leicester City 59

Manchester United 59

Wolverhampton 55

Sheffield United 54

Tottenham 52

Arsenal 50

Burnley 50

Everton 45

Southampton 45

Newcastle United 43

Crystal Palace 42

Brighton Hove Albion 36

West Ham United 34

Watford 34

Bournemouth 31

Aston Villa 30

Norwich City 21

