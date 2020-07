Premier League 2019-2020, risultati 33° giornata: vincono Liverpool, Manchester United, Chelsea e Arsenal, ko City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool torna alla vittoria dopo la pesante ma ininfluente sconfitta contro il Manchester City, i Reds infatti superano agevolmente l’Aston Villa con un netto 2 a 0, le reti arrivano negli ultimi 20 minuti di partita, prima con Mane e poi Jones. La squadra di Guardiola invece incappa ancora in una sconfitta, viene battuto dal Southampton con una rete di Adams al 16esimo del primo tempo; la reazione del City non arriva mai e i padroni di casa si aggiudicano 3 punti preziosissimi per la lotta salvezza.

Vittoria per 3 a 0 del Leicester City in casa contro il Crystal Palace, doppietta di Vardy e rete iniziale di Iheanacho; stesso risultato, 3 a 0 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Chelsea e Watford, Giroud, Willian e Barkley danno i tre punti ai Blues per tenere a distanza il Manchester United. Questi ultimi schiantano il Bournemouth con un pesante 5 a 2 e continuano la rincorsa al quarto posto.

Pareggio 1 a 1 tra Burnley e Sheffield United, entrambe le squadre sono in una tranquilla posizione di classifica e non hanno rischiato nulla accontentandosi di un punto a testa. Pareggio, 2 a 2, anche tra Newcastle e West Ham United, la squadra di Moyes è ancora invischiata nella parte bassa di classifica e dovrà lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

Brutta sconfitta interna per il Wolverhampton, 2 a 0 ad opera dell’Arsenal, i Wolves ora hanno 3 punti di distacco dalla United mentre i Gunners tornano in corsa per l’ultimo posto disponibile per la prossima Europa League. Perde in casa anche il Norwich City, 1 a 0 contro il Brighton Hove Albion, che ormai è rassegnato alla retrocessione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Norwich City – Brighton Hove Albion 0 – 1

Leicester City – Crystal Palace 3 – 0

Manchester United – Bournemouth 5 – 2

Wolverhampton – Arsenal 0 – 2

Chelsea – Watford 3 – 0

Burnley – Sheffield United 1 – 1

Newcastle United – West Ham United 2 – 2

Liverpool – Aston Villa 2 – 0

Southampton – Manchester City 1 – 0

Tottenham – Everton 1 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 89

Manchester City 66

Leicester City 58

Chelsea 57

Manchester United 55

Wolverhampton 52

Arsenal 49

Sheffield United 48

Tottenham 48

Burnley 46

Everton 44

Newcastle United 43

Southampton 43

Crystal Palace 42

Brighton Hove Albion 36

West Ham United 31

Watford 28

Aston Villa 27

Bournemouth 27

Norwich City 21

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS