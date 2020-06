Premier League 2019-2020, risultati 31° giornata: Liverpool campione d’Inghilterra, Chelsea-Manchester City 2-1, vincono United e Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool vince con facilità contro il Crystal Palace, 4 a 0 al termine della sfida con le reti di Alexander Arnold e Salah nel primo tempo e di Fabinho e Manè nella ripresa. Il Manchester City perde con il Chelsea e regala la vittoria del titolo ai Reds, che possono festeggiare 30 anni dopo l’ultima volta!

Pareggio a reti bianche per il Leicester City contro il Brighton, gli uomini di Rodgers rimangono al terzo posto ma devono guardarsi le spalle dal Chelsea di Lampard. Il Manchester United supera 3 a 0 lo Sheffield United con una bella tripletta di Martial; vittoria casalinga anche per il Tottenham di Mourinho, 2 a 0 contro il West Ham United, gli uomini dello Special One continuano la rincorsa all’ultimo posto in europa per ora occupato dai Red Devils.

Pareggio 1 a 1 tra Newcastle e Aston villa, gli ospiti arrivano al pareggio in zona Cesarini con Elmohamady, un punto che serve a poco in chiave salvezza infatti la squadra allenata da Dean Smith rimane penultima anche se a pari punti con West Ham e Bournemouth. Proprio il Bournemouth viene sconfitto dal Wolverhampton che resta a pari punti con lo United e quindi in piena lotta Europa League.

Vittoria esterna per l’Everton di Carlo Ancelotti, 1 a 0 in casa del Norwich City, che ha ormai la sicurezza di un’insperata salvezza dopo il terribile inizio di campionato; l’Arsenal vince 2 a 0 in trasferta contro il Southampton, apre le marcature Nketiah sfruttando un errore della difesa e poi chiude il match Willock a tre minuti dal termine. Vittoria casalinga per il Burnley che sconfigge 1 a 0 il Watford.

In classifica cannonieri guida sempre Vardy (Leicester) con 19 marcature seguito da Salah (Liverpool) e Aubameyang (Arsenal) a 17, a 16 reti la coppia Aguero (Man. City) e Ings (Southampton). Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Leicester City – Brighton Hove Albion 0 – 0

Tottenham – West Ham United 2 – 0

Manchester United – Sheffield United 3 – 0

Newcastle United – Aston Villa 1 – 1

Norwich City – Everton 0 – 1

Wolverhampton – Bournemouth 1 – 0

Liverpool – Crystal Palace 4 – 0

Burnley – Watford 1 – 0

Southampton – Arsenal 0 – 2

Chelsea – Manchester City 2 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 86

Manchester City 63

Leicester City 55

Chelsea 54

Manchester United 49

Wolverhampton 49

Tottenham 45

Arsenal 44

Sheffield United 44

Burnley 43

Crystal Palace 42

Everton 41

Newcastle United 39

Southampton 38

Brighton Hove Albion 33

Watford 29

West Ham United 27

Bournemouth 27

Aston Villa 27

Norwich City 21

