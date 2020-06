Premier League 2019-2020, risultati 30° giornata: pareggi United e Liverpool, manita Manchester City, rimonta Chelsea, ko Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool non va oltre lo 0 a 0 contro l’Everton nel Derby ma i punti di vantaggio accumulati prima della pandemia potrebbero consentirgli di diventare campione già alla fine della prossima giornata. Il Manchester City di Guardiola ne rifila cinque al Burnley, tenendo ancora in vita, almeno matematicamente, la corsa al titolo.

Il Leicester City, terzo in classifica, viene fermato dal Watford che lo costringe al pareggio, Vardy e compagni vanno in vantaggio al 90esimo ma nel recupero Dawson porta il risultato sul 1 a 1 sfruttando l’ultimo disperato arrembaggio dei padroni di casa. Pareggio tra Tottenham e Manchester United, in vantaggio gli Spurs di Mourinho al 27esimo del primo tempo, poi nella ripresa a 9 minuti dal termine un rigore di Fernandes regala il pareggio ai Red Devils.

Pesante sconfitta dell’Arsenal, 2 a 1 in casa del Brighton, ora per i Gunners qualificarsi almeno per la prossima Europa League sembra molto difficile, ci sono infatti ben 6 punti e 4 squadre tra loro e il quinto posto. Vittoria esterna per il Wolverhampton, 2 a 0 in casa del West Ham, e sesto posto in classifica anche se i punti sono gli stessi dello United quinto.

Stesso risultato, 2 a 0 per gli ospiti, anche nella sfida tra Bournemouth e Crystal Palace, gli uomini di Hodgson sono ancora in piena corsa per la qualificazione in Europa per la prossima stagione; vittoria 3 a 0 per il New Castle sullo Sheffield United che consente ai bianconeri di raggiungere i 38 punti che dovrebbero essere sufficienti per la salvezza.

Vittoria 3 a 0 ma in trasferta anche per il Southampton, il Norwich City ormai ultimissimo e destinato alla retrocessione, viene battuto con facilità; dopo un primo tempo più combattuto nella ripresa gli ospiti prendono in mano il gioco e vanno in rete 3 volte senza mai rischiare nulla. Vittoria esterna anche per il Chelsea, 2 a 1 in casa dell’Aston Villa, gli uomini di Lampard vanno sotto a fine primo tempo ma nella seconda parte di gara riescono a ribaltare la situazione con le reti di Pulisic e Giroud entrambi serviti da Aspilicueta.

In classifica marcatori Vardy guida il gruppo con 19 marcature seguito da Aubameyang con 17 e poi il terzetto formato da Salah, Ings e Aguero a 16. Ecco tutti i risultati e la classifica dopo la 30esima giornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Norwich City – Southampton 0 – 3

Tottenham – Manchester United 1 – 1

Watford – Leicester City 1 – 1

Brighton Hove Albion – Arsenal 2 – 1

West Ham United – Wolverhampton 0 – 2

Bournemouth – Crystal Palace 0 – 2

Newcastle United – Sheffield United 3 – 0

Aston Villa – Chelsea 1 – 2

Everton – Liverpool 0 – 0

Manchester City – Burnley 5 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 83

Manchester City 63

Leicester City 54

Chelsea 51

Manchester United 46

Wolverhampton 46

Sheffield United 44

Tottenham 42

Crystal Palace 42

Arsenal 40

Burnley 39

Everton 38

Newcastle United 38

Southampton 37

Brighton Hove Albion 32

Watford 28

West Ham United 27

Bournemouth 27

Aston Villa 26

Norwich City 21

