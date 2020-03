Premier League 2019-2020, risultati 29° giornata: Manchester United-City 2-0, ok Liverpool, Arsenal e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 29° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool si libera con qualche fatica del Bournemouth nell’anticipo di Sabato; gli uomini di Klopp vanno in svantaggio dopo appena 9 minuti, poi i soliti Salah e Manè ribaltano il risultato già nel primo tempo, la seconda frazione è più noiosa con i Reds che controllano il match senza rischiare niente e senza sprecare energie.

Il derby di Manchester vede la netta vittoria dello United per 2 a 0, in vantaggio alla mezzora della prima frazione con Martial i Reds Devils resistono agli attacchi dei cugini del City e poi al 90esimo colpiscono con McTominay che chiude l’incontro. Larga vittoria del Leicester nel posticipo di Lunedì sera, 4 a 0 contro l’Aston Villa, che si avvicina al secondo posto ora a sole 4 lunghezze.

Vittoria dell’Arsenal, 1 a 0 in casa contro il West Ham United, che si toglie definitivamente dalla zona pericolosa della classifica; poker del Chelsea contro l’Everton, l’allievo Lampard sbaraglia il maestro Ancelotti e rimane saldamente in quarta posizione con tre punti di vantaggio sullo United di Solskjaer. Ancora un pareggio per il Tottenham, 1 a 1 a casa del Burnley, di Mourinho che adesso è fuori anche dalla zona Europa League.

Vittoria 1 a 0 del Crystal Palace contro il Watford, rete al 28esimo del primo tempo di Ayew, partita di sostanziale equilibrio che vede alla fine i padroni di casa trionfare grazie alla rete messa a segno ad inizio di gara; stesso risultato, 1 a 0, anche tra Sheffield United e Norwich City, rete di Sharp al 36esimo. Vittoria esterna per il Newcastle United in casa del Southampton, 1 a 0 con rete vittoria al 79esimo si Saint-Maximin; unico pareggio a reti bianche quello tra Wolverhampton e Brighton Hove Albion.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Liverpool – Bournemouth 2 – 1

Arsenal – West Ham United 1 – 0

Crystal Palace – Watford 1 – 0

Sheffield United – Norwich City 1 – 0

Southampton – Newcastle United 0 – 1

Wolverhampton – Brighton Hove Albion 0 – 0

Burnley – Tottenham 1 – 1

Chelsea – Everton 4 – 0

Manchester United – Manchester City 2 – 0

Leicester City – Aston Villa 4 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 82

Manchester City 57

Leicester City 53

Chelsea 48

Manchester United 45

Wolverhampton 43

Sheffield United 43

Tottenham 41

Arsenal 40

Burnley 39

Crystal Palace 39

Everton 37

Newcastle United 35

Southampton 34

Brighton Hove Albion 29

West Ham United 27

Watford 27

Bournemouth 27

Aston Villa 25

Norwich City 21

