Premier League 2019-2020, risultati 27° giornata: Chelsea-Tottenham 2-1, vincono Liverpool, Manchester United, City e Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool con grande fatica mantiene l’imbattibilità, vittoria 3 a 2 contro il West Ham; in svantaggio 2 a 1 fino al 68esimo, poi grazie ad una papera difensiva Salah pareggia e Manè a 10 minuti dal termine mette a segno la rete della vittoria. Vittoria di misura 1 a 0 per il Manchester City in casa del Leicester City.

Vittoria nel derby per il Chelsea di Lampard sul Tottenham di Mourinho; i Blues dominano la gara e il goal degli Spurs arriva solo al 89esimo su autogol di Rudiger. Il Manchester United si libera con facilità del Watford, netto il 3 a 0, partita a senso unico, il Watford mette a segno una rete che è stata giustamente annullata dal VAR.

Lo Sheffield United non va oltre al pareggio, 1 a 1, contro il Brighton Hove Albion; il Burnley vince 3 a 0 contro il Bournemouth ed è ad un passo dalla salvezza matematica che dovrebbe arrivare a circa 40 punti. La sfida tra Arsenal ed Everton finisce 3 a 2 in favore dei Gunners, la partita è divertente; rete degli ospiti al primo minuto, poi i padroni di casa pareggiano con Nketiah e vanno sul 3 a 1 con una doppietta di Aubameyang, il 3 a 2 per gli uomini di Ancelotti arriva al 50esimo regalando un secondo tempo ricco di emozioni ed occasioni goal.

Il Southampton vince 2 a 0 contro l’Aston Villa e guadagna 3 punti fondamentali per la lotta salvezza vincendo uno degli scontri diretti; vince di misura invece il Crystal Palace che si impone 1 a 0 contro il Newcastle United. Il Wolverhampton si libera con facilita del Norwich City, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti, e rimane in lizza per un posto in Europa League. Classifica marcatori che vede in testa Aubameyang e Vardy con 17 reti seguiti da vicino da Aguero con 16, a quota 15 Salah e Ings, la lotta per la corona di capocannoniere sarà combattuta fino all’ultimo secondo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Chelsea – Tottenham 2 – 1

Burnley – Bournemouth 3 – 0

Crystal Palace – Newcastle United 1 – 0

Sheffield United – Brighton Hove Albion 1 – 1

Southampton – Aston Villa 2 – 0

Leicester City – Manchester City 0 – 1

Manchester United – Watford 3 – 0

Wolverhampton – Norwich City 3 – 0

Arsenal – Everton 3 – 2

Liverpool – West Ham United 3 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 79

Manchester City 57

Leicester City 50

Chelsea 44

Manchester United 41

Tottenham 40

Sheffield United 40

Wolverhampton 39

Arsenal 37

Burnley 37

Everton 36

Southampton 34

Crystal Palace 33

Newcastle United 31

Brighton Hove Albion 28

Bournemouth 26

Aston Villa 25

West Ham United 24

Watford 24

Norwich City 18

