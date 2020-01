Premier League 2019-2020, risultati 22° giornata: Manchester City forza 6, Tottenham-Liverpool 0-1, ok United e Chelsea, pareggio Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool continua la sua marcia trionfale verso la conquista del titolo che manca da più di 20 anni, il Tottenham di Mourinho non riesce nell’impresa di fermare i Reds, finisce 1 a 0 per gli uomini di Klopp; il Manchester City torna secondo con una roboante vittoria contro l’Aston Villa, 6 a 1 con una tripletta di Aguero.

Il Leicester City viene sconfitto in casa dal Southampton, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti, e perde la seconda posizione; il Chelsea di Lampard si libera con facilità del Burnley, 3 a 0 senza mai rischiare nulla, il quarto posto per ora è tranquillo ma sono solo 5 punti di vantaggio sulla quinta classificata.

Il Manchester United rifila un poker al Norwich City, 4 a 0 al triplice fischio, e rimane al quinto posto; al sesto risale lo Sheffield United che sconfigge 1 a 0 il West Ham United. Il Wolverhampton viene fermato dal Newcastle United, 1 a 1, le reti entrambe nei primi 15 minuti, vanno in vantaggio gli ospiti al settimo con Almiron ma pareggiano subito i Wolves al 14esimo con Dendoncker; la partita diventa tattica e noiosa, le squadre non vogliono perdere e fanno poco per vincere.

Ottima vittoria del Watford che supera 3 a 0 il Bournemouth nello scontro diretto per la salvezza e lo scavalca in classifica, sorpassato anche l’Aston Villa ed ora la salvezza sembra possibile. Ancelotti torna subito a vincere, 1 a 0 sul Brighton Hove Albion e la posizione in classifica a ora è molto più sicura; ancora un pareggio per l’Arsenal, 1 a 1 contro il Crystal Palace e la qualificazione alla prossima stagione di coppe europee sembra difficilissima.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Sheffield United – West Ham United 1 – 0

Crystal Palace – Arsenal 1 – 1

Chelsea – Burnley 3 – 0

Everton – Brighton Hove Albion 1 – 0

Leicester City – Southampton 1 – 2

Manchester United – Norwich City 4 – 0

Wolverhampton – Newcastle United 1 – 1

Tottenham – Liverpool 0 – 1

Bournemouth – Watford 0 – 3

Aston Villa – Manchester City 1 – 6

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 61

Manchester City 47

Leicester City 45

Chelsea 39

Manchester United 34

Sheffield United 32

Wolverhampton 31

Tottenham 30

Crystal Palace 29

Arsenal 28

Everton 28

Southampton 28

Newcastle United 26

Brighton Hove Albion 24

Burnley 24

West Ham United 22

Watford 22

Aston Villa 21

Bournemouth 20

Norwich City 14

©RIPRODUZIONE RISERVATA