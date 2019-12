Premier League 2019-2020, risultati 20° giornata: ok Liverpool, Manchester City e United. Arsenal-Chelsea 1-2

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

II Liverpool con molta fatica vince ancora, basta un goal di Manè al 42esimo del primo tempo per battere il Wolverhampton e per rimanere imbattuto e saldamente in testa alla classifica con 13 punti di vantaggio sul Leicester City. Il Manchester City batte 2 a 0 lo Sheffield United, le reti tutte nella seconda frazione, prima Aguero al 52esimo e poi De Bruyne al 82esimo.

Vittoria esterna per il Leicester City, 2 a 1 in casa del West Ham United, Vardy e compagni cercano di tenere il passo dei Reds ma la distanza in classifica è ormai siderale; l’Everton di Carlo Ancelotti vince ancora, 2 a 1 contro il Newcastle, e sale in classifica in una posizione molto più tranquilla.

Il Brighton Hove Albion si libera con facilità del Bournemouth, 2 a 0 al fischio finale, subito in vantaggio con Jahabakhash al terzo del primo tempo e chiude il match al 79esimo con Mooy; il Watford continua la risalita in classifica, batte 3 a 0 l’Aston Villa sua diretta avversaria per la lotta salvezza, non retrocedere sarà molto difficile ma come tutti gli anni in Inghilterra le formazioni si daranno battaglia fino all’ultimo secondo.

Il Manchester United vince 2 a 0 in casa del Burnley e raggiunge il quinto posto superando il Tottenham; la squadra di Mourinho viene fermata sul 2 a 2 dal Norwich City, ci pensa Kane dal dischetto a salvare lo Special One da una brutta sconfitta contro una neo promossa. Pareggio 1 a 1 tra Southampton e Crystal Palace, le marcature tutte nel secondo tempo, prima Tomkins per gli ospiti e poi Ings per i padroni di casa.

La partita più importante della giornata era sicuramente il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea; i Gunners erano obbligati a vincere per tornare nelle posizioni più alte della classifica, ed infatti Aubameyang porta subito in vantaggio i suoi, a questo punto però il Chelsea prende in mano il gioco ed inizia un assedio che resiste fino a dieci minuti dal termine quando una bruttissima uscita di Leno spalanca la porta a Jorginho per la rete del pareggio. Passano appena quattro minuti e Abraham su assist di Willian mette a segno la rete del ko; i padroni di casa possono recriminare per il goal del pareggio per una vistosa spinta di Jorginho sul suo marcatore per liberarsi della marcatura, inspiegabilmente il VAR non la segnala e l’arbitro convalida. Ora per la squadra di Arteta la situazione è veramente difficile.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brighton Hove Albion – Bournemouth 2 – 0

Newcastle United – Everton 1 – 2

Southampton – Crystal Palace 1 – 1

Watford – Aston Villa 3 – 0

Norwich City – Tottenham 2 – 2

West Ham United – Leicester City 1 – 2

Burnley – Manchester United 0 – 2

Arsenal – Chelsea 1 – 2

Liverpool – Wolverhampton 1 – 0

Manchester City – Sheffield United 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 55

Leicester City 42

Manchester City 41

Chelsea 35

Manchester United 31

Tottenham 30

Wolverhampton 30

Sheffield United 29

Crystal Palace 27

Everton 25

Newcastle United 25

Arsenal 24

Burnley 24

Brighton Hove Albion 23

Southampton 22

Bournemouth 20

West Ham United 19

Aston Villa 18

Watford 16

Norwich City 13

