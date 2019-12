Premier League 2019-2020, risultati 19° giornata: Liverpool campione d’Inverno e +16 sul Manchester City, ok United, pareggio Arsenal, ko Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giovedì 26 dicembre nei paesi anglosassoni è il Boxing Day e per la Premier League inizia un periodo molto intenso, tre giornate in una settimana con partite praticamente tutti i giorni. Il calcio per gli Inglesi è uno spettacolo, come il teatro o il cinema, e quindi durante le vacanze natalizie si gioca di più per dare a tutti la possibilità di vedere la propria squadra del cuore giocare.

Questa prima giornata ci regala la supremazia schiacciante del Liverpool che con un netto 4 a 0 si libera del Leicester City, vanno in rete due volte Firmino, Milner su rigore e Alexander Arnold. Al contrario il Manchester City di Guardiola viene battuto 3 a 2 dal Wolverhampton, in doppio vantaggio gli ospiti grazie alla doppietta di Sterling vengono prima raggiunti e poi a pochi minuti dalla fine superati dalla rete di Doherty.

Vince il Tottenham con molta fatica sul Brighton, 2 a 1 per Kane e compagni; sotto alla fine del primo tempo riescono a reagire ed a ribaltare la situazione nella ripresa proprio con Kane e Alli. Stesso risultato, 2 a 1 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Crystal Palace e West Ham United, la vittoria arriva alla scadere dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale.

Brutta sconfitta per il Chelsea di Lampard che viene battuto 2 a 0 in casa dal Southampton, un goal per tempo e per i Blues feste natalizie rovinate. Il Manchester United mette a segno un poker nella sfida con il Newcastle, due goal per Martial, il primo al 24esimo della prima frazione e l’ultimo al 51simo, nel mezzo Greenwood e Rashford, rete iniziale di Longstaff per il Newcastle.

Vittoria importanti in chiave salvezza per l’Aston Villa che in casa supera a fatica il Norwich City sempre più ultimo, basta la rete di Hourihane al 64esimo ai padroni di casa per accaparrarsi i tre punti. Esordio con vittoria per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, i Biancoblu infatti superano il Burnley con una rete di Calvert-Lewin a 10 minuti dal termine, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti.

Pareggio 1 a 1 tra Sheffield United e Watford, in vantaggio gli ospiti al 27esimo con Deulofeu, dieci minuti più tardi i padroni di casa pareggiano dal dischetto con Norwood; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Bournemouth e Arsenal, i Gunners sempre più in crisi scivolano all’undicesimo posto con una manciata di punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Tottenham – Brighton Hove Albion 2 – 1

Aston Villa – Norwich City 1 – 0

Bournemouth – Arsenal 1 – 1

Chelsea – Southampton 0 – 2

Crystal Palace – West Ham United 2 – 1

Everton – Burnley 1 – 0

Sheffield United – Watford 1 – 1

Manchester United – Newcastle United 4 – 1

Leicester City – Liverpool 0 – 4

Wolverhampton – Manchester City 3 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 52

Leicester City 39

Manchester City 38

Chelsea 32

Wolverhampton 31

Tottenham 29

Sheffield United 29

Manchester United 28

Crystal Palace 26

Newcastle United 25

Arsenal 24

Burnley 24

Everton 22

Southampton 21

Brighton Hove Albion 20

Bournemouth 20

West Ham United 19

Aston Villa 18

Watford 13

Norwich City 12

