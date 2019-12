Premier League 2019-2020, risultati 18° giornata: Tottenham-Chelsea 0-2, pareggio Arsenal, ok Manchester City, ko United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata di Premier League pre-natalizia che vede rinviata la sfida tra West Ham United e Liverpool per l’impegno dei Reds nella coppa intercontinentale, la prima della classe rimane comunque la squadra di Klopp e rimangono invariati anche i punti di vantaggio sulla seconda il Leicester.

La compagine di Vardy e compagni vieni infatti sconfitta 3 a 1 dal Manchester City che rimane terzo ma ad una sola lunghezza proprio dal Leicester; in vantaggio gli ospiti a metà del primo tempo, pareggio messo a segno al 30esimo da Mahrez, al 43esimo Gundogan porta in vantaggio i Cityzen e ci pensa poi Jesus al 70esimo a chiudere l’incontro.

Clamorosa sconfitta del Manchester United per 2 a 0 in casa dell’ultima in classifica Watford, la papera di De Gea sul primo goal è impressionante ma la reazione dei compagni è nulla ed il risultato sta persino stretto ai padroni di casa. In pochi minuti il Watford stende lo United, prima al 50esimo la papera dell’estremo difensore e poi al 54esimo su rigore il raddoppio di Deeney che chiude il match.

Importante vittoria esterna del Southampton in chiave salvezza, vince infatti 3 a 1 in casa dell’Aston Villa e lo sorpassa in classifica; vittoria lontano da casa anche per il Burnley che si impone 1 a 0 in casa del Bournemouth con una rete di Rodriguez ad un minuto dal termine. Pareggio a reti bianche tra Everton e Arsenal, Gunners in crisi di risultati da troppo tempo e sempre più in basso in classifica, mentre la seconda squadra di Liverpool è in attesa che Ancelotti ne prenda le redini.

Lo Sheffield United vince ancora, 1 a 0 in casa del Brighton Hove Albion, e raggiunge il 5 posto a soli 4 punti dal Chelsea; vittoria 1 a 0 anche per il Newcastle United ma davanti al suo pubblico, il Crystal Palace viene battuto con una rete di Almiron a 10 minuti dal fischio finale. Il Wolverhampton vince 2 a 1 in casa del Norwich City, nel primo tempo i Wolves non sembrano spinti dalla solita foga e vanno in svantaggio al 17esimo, poi nella ripresa scendono in campo con un altro piglio e al 60esimo pareggiano con Saiss e al 80esimo Jimenez porta il risultato sul definitivo 2 a 1.

Il Tottenham di Mourinho viene battuto in casa dal Chelsea di Lampard, doppietta di Willian che mette a segno le due reti in aperture delle due frazioni di gioco, al 12esimo del primo tempo e al 5 del secondo su rigore quantomeno generoso. Kane e compagni cercano di ribaltare il risultato ma il Chelsea ben disposto in campo resiste agli attacchi degli Spurs che scendono al settimo posto in classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – Arsenal 0 – 0

Aston Villa – Southampton 1 – 3

Bournemouth – Burnley 0 – 1

Brighton Hove Albion – Sheffield United 0 – 1

Newcastle United – Crystal Palace 1 – 0

Norwich City – Wolverhampton 1 – 2

West Ham United – Liverpool Rinviata

Manchester City – Leicester City 3 – 1

Watford – Manchester United 2 – 0

Tottenham – Chelsea 0 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 49

Leicester City 39

Manchester City 38

Chelsea 32

Sheffield United 28

Wolverhampton 27

Tottenham 26

Manchester United 25

Newcastle United 25

Burnley 24

Arsenal 23

Crystal Palace 23

Brighton Hove Albion 20

Bournemouth 19

Everton 19

West Ham United 19

Southampton 18

Aston Villa 15

Norwich City 12

Watford 12

