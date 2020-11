Fiorentina, Iachini ad un passo dall’esonero: Prandelli in pole

Prandelli Fiorentina – Nello scorso anno la stagione della Fiorentina non è stata particolarmente brillante. Dopo un decimo posto deludente, la Viola già da troppo tempo è lontana dall’Europa, quello che era il suo habitat naturale. Anche quest’anno l’inizio non è stato dei migliori visto che attualmente si trova al dodicesimo posto con solo 8 punti. Però, sulla panchina toscana, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione.

Prandelli Fiorentina, Commisso pensa già al sostituto di Iachini

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha sempre dimostrato di dare piena fiducia nell’attuale tecnico Beppe Iachini. I risultati, però, non sono quelli che la società si aspettava di vedere. Nonostante in rosa ci siano grandi promesse come Gaetano Castrovilli oltre alla grande esperienza di un giocatore come Franck Ribery, la squadra subisce fin troppo e crea poco. Attualmente sono 12 i gol subiti e solamente 10 fatti. A dimostrazione di tutto questo c’è stato lo 0-0 nell’anticipo al Tardini contro il Parma che è più di un campanello d’allarme per Iachini. In caso di esonero dell’ex allenatore dell‘Empoli, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma: Cesare Prandelli.

Un nome che riscalderebbe sicuramente gli animi tra i tifosi della Fiorentina visto che è stato legato ai colori per ben 5 anni. Sono di Prandelli anche le ultime apparizioni della Viola in Champions League oltre alla semifinale di Coppa UEFA nel 2008 contro gli scozzesi del Rangers, persa poi ai calci di rigore.

L’ex CT della Nazionale italiana attualmente non ha una squadra. L’ultima esperienza in Serie A è stata sulla panchina del Genoa conducendo i rossoblù, dopo un’annata tutt’altro che positiva, alla salvezza proprio nella partita contro la Fiorentina, all’epoca allenata da Vincenzo Montella. Prandelli ritornerebbe volentieri in una delle squadre che lo ha consacrato. Intanto la panchina di Iachini comincia a scricchiolare ma si attendono i prossimi risultati per capire qualcosa in più del futuro dell’allenatore ascolano.

