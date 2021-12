Porto-Lazio: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Dove vedere Porto-Lazio, partita valevole per i sedicesimi di Europa League, in diretta TV e streaming. Il match si giocherà giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21 allo Estádio do Dragão. L’incontro sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

Poteva andare meglio ma anche peggio per la Lazio che, nel sorteggio di Nyon, ha pescato il Porto. I biancocelesti hanno concluso il girone E di Europa League a 9 punti ed al secondo posto, dietro il Galatasaray che accede direttamente agli ottavi. La squadra di Maurizio Sarri, quindi, pesca una delle squadre che sono retrocesse dalla Champions League.

Il primo match si giocherà nel famosissimo Estádio do Dragão, che lo scorso anno ha ospitato la finale della Coppa dalle grandi orecchie vinta poi dal Chelsea. In campionato i Draghi fanno davvero paura. Oltre ad aver vinto la Supercoppa di Portogallo, sono primi in classifica con 41 punti, alla pari con i campioni dello Sporting Lisbona, ed hanno collezionato un filotto di vittorie. La squadra sogna il titolo numero trenta che gli consentirebbe di avere la terza stella sulla maglia.

FOTO UFFICIALE: FC PORTO TWITTER

Gli uomini di Sérgio Conceição sono finiti in un girone di ferro dove il destino sembrava essere già scritto. Davanti ad un Liverpool ed ad un Atlético Madrid incontenibili, i portoghesi hanno chiuso il girone al terzo posto 5 punti, giocandosi il terzo posto contro il Milan. Proprio il Porto è riuscito a far fuori i rossoneri vincendo in Portogallo e pareggiando a San Siro. Un altro pareggio molto utile è stato quello in casa contro i Colchoneros.

Il Porto che, lo scorso anno ha eliminato la Juventus agli ottavi di Champions League, resta comunque una squadra scomoda. Ci sono diversi giocatori pericolosi come Sergio Oliveira, nel mirino di diversi top club tra cui anche quelli italiani, e Grujic. L’attacco a due prevede due giocatori come l’iraniano Taremi ed Evanilson che ha realizzato cinque reti in 23 presenze.

Calendario date Porto-Lazio e Lazio-Porto

Per i capitolini, si inizia il 17 febbraio 2022 con i biancocelesti che giocheranno in trasferta in quanto Porto non testa di serie. Il match contro i portoghese sarà successivo a quello contro il Bologna dove Maurizio Sarri cercherà di fare un po’ di turnover in vista della trasferta molto complessa.

Il 24 febbraio, i Biancoblù arriveranno all’Olimpico, alla vigilia del match fondamentale per la Lazio contro il Napoli. Maurizio Sarri dovrà saper far ruotare i diversi giocatori, facendo affidamento sulla sua panchina, in modo da gestire le forze.

Come vedere Porto-Lazio e Lazio-Porto in diretta TV e streaming

Partita : Porto-Lazio

: Porto-Lazio Data : 17 febbraio 2022

: 17 febbraio 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: DAZN

Sia la sfida d’andata che quella di ritorno saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky mentre, in streaming, sull’app o sul sito di Dazn. Infatti entrambe si contendono la co-esclusiva della competizione europea. Il match potrà essere visto anche sull’app Sky Go scaricabile per PC, smarpthone e tablet.

Partita : Lazio-Porto

: Lazio-Porto Data : 24 febbraio 2022

: 24 febbraio 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: DAZN

Probabile formazione Porto

Per il suo porto, Conceição pensa ad un 4-4-2. In porta c’è Diogo Costa mentre come difensori centrali c’è l’ex Real Madrid, Pepe, assieme a Mbemba. Sulle fasce vecchia conoscenza del campionato italiano: l’ex Inter João Mario e Zaidu. Centrocampo con i centrali Grujic e Vitinha e sulle fasce Otávio e Luis Díaz, in gol contro il Milan. In attacco, ci sono solamente le due punte Evanilso e Taremi

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha, Luis Díaz; Evanilson,Taremi.

Migliori Bookmakers AAMS