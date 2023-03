Porto-Inter 0-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-0 il match tra Porto e Inter valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Nerazzurri qualificati grazie al vantaggio (1-0) accumulato nella gara d’andata.

Emozioni: “Onore al gruppo. Questi ragazzi hanno tirato fuori energie che neanche io pensavo potessero avere. Abbiamo avuto problemi alla vigilia dal punto di vista fisico, ma senza mai mollare abbiamo ottenuto un traguardo meraviglioso”.

Ansia finale: “Nonostante le paure, la squadra è rimasta sempre in gioco. Le ultime 4 italiane che hanno giocato in questo stadio non sono tornate a casa col sorriso. Felice e orgoglioso di quanto fatto, soprattutto in un primo tempo che avremmo potuto chiudere in vantaggio. Scritto un pezzo di storia”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Voglia di rivalsa: “Non ho bisogno di prendermi rivincite contro nessuno. Col mio staff stiamo facendo ottime cose, tra trofei vinti e obbiettivi raggiunti che mancavano da oltre un decennio. Sono arrivato in questo club due anni fa, in una situazione economica non positiva e ora mi godo tutti questi bei traguardi in totale relax”.

Sogno Champions: “I tifosi devono essere orgogliosi del percorso fatto fin qui dalla squadra. Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile in questa competizione, ragionando gara dopo gara”.