Porto-Chelsea Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-4-2021

Da questo quarto di finale di Champions League uscirà la squadra rivelazione del torneo. Il Porto, dopo la Juve, vuole fare un’altra vittima illustre; il Chelsea di Tuchel sogna il colpaccio.

Forse, tra quelli che questa edizione di UEFA Champions League ci offrirà, è il quarto di finale con meno tasso tecnico, eppure rischia di essere il preludio di una grande favola per una delle due compagini.

Porto e Chelsea sono due di quelle squadre che, ai nastri di partenza, non erano valutate all’altezza di un percorso completo nella competizione della coppa dalle grandi orecchie, eppure, oggi, una delle due sarà sicuramente una semifinalista.

I portoghesi hanno sorpreso tutti fin dai gironi, superati con grande autorità nonostante la presenza del Manchester City, ed hanno dimostrato la loro forza, eliminando la Juventus agli ottavi di finale.

I giustizieri dei bianconeri, infatti, hanno disputato un doppio confronto concreto e tatticamente ordinato, arginando le manovre della Juve e sfruttando qualsiasi dei tanti errori che gli italiani hanno offerto.

Il Chelsea, invece, ha condotto un girone tutto sommato senza troppi sussulti, ma la vittoria nel doppio confronto contro l’Atletico Madrid ha dimostrato che gli inglesi hanno le carte in regola per giocare in campo europeo.

La squadra di Simeone, notoriamente difensivista, ha avuto enormi difficoltà nell’addomesticare l’esuberanza dei blues che hanno meritato il passaggio del turno.

Adesso le due squadre si affronteranno in un confronto che, a causa del COVID, sarà giocato in campo neutro, al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Sia Porto, che Chelsea potrebbero arrivare in semifinale e affermarsi come rivelazione del torneo… e da li è lecito sognare.

Dove vedere Porto-Chelsea Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match dei quarti di finale di Champions League, tra il Porto di Sergio Conceicao e il Chelsea di Thomas Tuchel, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di mercoledì 7 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della coppa delle grandi orecchie come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Porto-Chelsea

I dragoni saranno orfani di due elementi molto importanti per la manovra tattica della squadra, ovvero, Taremi e Sergio Oliveira.

Conceicao schiera un 4-4-2 classico con Marchesin in porta, difesa composta dall’eterno Pepe, da Manafà, Zaidu e Sanusi.

In mezzo al campo Uribe, Otavio, Luis Diaz e Jesus Corona sopperiranno alla mancanza del giustiziere della Juve, Oliveira.

Davanti giocheranno Marega e Evanilson.

Il Chelsea di Tuchel schiererà Mendy in porta, Azpilicueta, Christensen e Rudiger come centrali, Reece James e Marcos Alonso sugli esterni; Kantè e Mount in mezzo al campo con Ziyech e Pulisic sulla trequarti.

Giroud sarà l’unica punta.

Probabili formazioni di Porto-Chelsea

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Sanusi; Luis Díaz, Uribe, Otávio, Jesús Corona; Marega, Evanilson.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; R. James, Kanté, Mount, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Giroud.

Precedenti e statistiche di Porto-Chelsea

8 i precedenti totali tra le due squadre, con il Chelsea che comanda con 5 affermazioni.

Olivier Giroud ha segnato 6 gol in questa competizione ed è il secondo marcatore della Champions (dopo Haaland 10)

