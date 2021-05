Play-Off Serie B 2020-2021 dove vederli in TV e diretta Streaming: date e orario dal 13 al 27 maggio

Dove vedere i Play-off Serie B 2020-21, dal 13 al 27 maggio. I playoff saranno trasmessi in esclusiva in Diretta TV e Streaming sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Rimane solo un posto per poter sognare la Serie A. Nell’ultima giornata di ieri della Serie B c’è stato l’ultimo verdetto. La Salernitana, a distanza di 23 anni, ritorna nel massimo campionato. Fondamentale è stata la vittoria di Pescara per 3-0. I campani hanno approfittato anche del KO inaspettato del Monza che ha perso in casa contro il Brescia. Adesso i brianzoli parteciperanno alla fase finale dei playoff.

Nella fase preliminare dei playoff, invece, accederanno Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. Proprio i clivensi hanno terminato il campionato a pari punti con la Spal. Però gli scontri diretti sono tutti a favore dei gialloblu e per questo motivo che è la squadra di Alfredo Aglietti a staccare l’ultimo pass per guadagnarsi la Serie A. Monza e Lecce, accederanno direttamente alle semifinali.

Play-off Serie B, regolamento

Nella frase preliminare ci sarà un unico scontro diretto, giocato in casa della squadra piazzata meglio al termine della stagione. La quinta classificata sfida l’ottava, la sesta, invece, sfida la settima. Al termine dei 90 minuti si passerà ai tempi supplementari. Non ci saranno i rigori. Infatti, in caso di un ulteriore parità dopo i 120 minuti, passerà la squadra col miglior piazzamento in classifica.

Alle semifinali accedono la seconda e terza classificata. La terza affronta la vincitrice dello scontro tra sesta e settima mentre la seconda quella tra quinta e ottava. Si gioca sia all’andata che al ritorno. In questa fase dei playoff non ci sono i tempi supplementari ma, in caso di pareggio, passa la squadra meglio posizionata in classifica.

Play-off Serie B, il calendario completo degli scontri

PRELIMINARI

VENEZIA-CHIEVO (13 maggio ore 18:00)

(13 maggio ore 18:00) CITTADELLA-BRESCIA (13 maggio ore 21:00)

SEMIFINALI

CITTADELLA/BRESCIA-MONZA (andata: Lunedì 17 maggio 2021 ore 18:30)

(ritorno: giovedì 20 maggio 2021 ore 20:45)

(andata: Lunedì 17 maggio 2021 ore 18:30) (ritorno: giovedì 20 maggio 2021 ore 20:45) VENEZIA/CHIEVO- LECCE (andata: Lunedì 17 maggio 2021 ore 20:45)

(ritorno: giovedì 20 maggio 2021 ore 18:30)

FINALI

ANDATA (Domenica 23 maggio 2021 ore 21:15)

(Domenica 23 maggio 2021 ore 21:15) RITORNO (Giovedì 27 maggio 2021 ore 21:30)

Come vedere i Play-Off di Serie B in Diretta TV e Streaming Live

La Serie B è un’esclusiva di DAZN. Tutte le partite dei play-off saranno trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del canale satellitare DAZN 1 (numero 209).

