Video Gol Highlights di Genoa – Lecce 0-0 Serie A 1° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Genoa – Lecce, 1° Giornata di Serie A: finisce con pareggio a reti bianche l’esordio di Genoa e Lecce in Campionato

Cronaca di Genoa – Lecce 0-0:

1° Tempo

Si parte subito con grande intensità e aggressività da parte del Lecce, che al 4′ va vicino al vantaggio: Gallo salta due uomini, cross arretrato per Morente che calcia a botta sicura, ma Vasquez salva con la spalla deviando in corner. Dopo un avvio pimpante, la gara rallenta: al 15′ Leali rischia su un pressing alto di Coulibaly, ma riesce a cavarsela.

Il Genoa cresce leggermente intorno al 20′, senza però creare vere occasioni. Il Lecce controlla meglio il ritmo, ma al 22′ Banda viene ammonito per fallo tattico. Al 31′ ci prova Stanciu su invito di Gronbaek, ma la palla finisce alta.

Al 35′ nuovo affondo salentino con Banda che serve Gallo, ma il traversone per Camarda non produce pericoli. Poco dopo arriva un altro giallo per Veiga al 36′ per un intervento irregolare su Gronbaek.

Al 42′ la più grande occasione del primo tempo: Carboni calcia da distanza ravvicinata, ma Falcone compie un intervento decisivo salvando il Lecce. Al 44′ Tiago Gabriel chiede un rigore, ma l’arbitro Massa lascia correre dopo un silent check VAR.

Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude con il risultato inchiodato sullo 0-0, con il Lecce che ha dato l’impressione di essere più pericoloso e organizzato.

2° Tempo:

Il secondo tempo si apre senza cambi e con ritmi alti da entrambe le parti. Al 47′ Morente spreca un’ottima occasione per i salentini, mentre al 52′ Colombo serve Gronbaek che calcia però altissimo. Dopo un avvio vivace, entrambe le squadre faticano a trovare spazi: al 55′ il match resta bloccato sullo 0-0.

Al 57′ doppio cambio per il Lecce: dentro Kaba e Sottil, fuori Berisha e Banda. Poco dopo risponde il Genoa con l’ingresso di Messias al posto di Gronbaek.

Il Lecce perde Veiga al 68′, già ammonito, sostituito da Kouassi. Il Genoa aumenta la pressione e tra il 70′ e il 75′ mantiene il pallino del gioco, senza però riuscire a creare vere occasioni. Da segnalare il cartellino giallo per Martin dopo un fallo tattico su Morente.

Tabellino di Genoa – Lecce 0-0:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek (59′ Messias); Colombo (74′ Ekhator). Allenatore: Patrick Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga (68′ Kouassi), Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (57’Kaba); Banda (57′ Sottil), Camarda, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Ammoniti: 22′ Banda, 36′ Veiga, 75′ Martin

Note:

Arbitra: Massa di Imperia.