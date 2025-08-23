Video Gol Highlights di Milan – Cremonese 1-2 Serie A 1° Giornata

Milan-Cremonese - Stadiosport.it

Video dei Gol e Highlights di Milan – Cremonese 1-2, 1° Giornata di Serie A: Baschirotto e Bonazzoli regalano la vittoria a sorpresa ai grigiorossi, stecca alla prima a San Siro il nuovo Milan di Allegri

La Cremonese esce da San Siro con 3 punti del tutto inaspettati e festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in Serie A.

A decidere la partita sono i gol di Baschirotto di testa al 28° del primo tempo e Bonazzoli con una grande sforbiciata su assist di Pezzella al 60°. Per il Milan aveva trovato il gol del momentaneo pareggio Pavlovic nel finale di primo tempo.

Cronaca di Milan – Cremonese 1-2:

Cronaca primo tempo Milan-Cremonese 1-1

1′ – Fischio d’inizio al Meazza: il Milan imposta subito il ritmo con un possesso palla ragionato, la Cremonese si chiude compatta.

4′ – Occasione Milan! Azione ben costruita: Loftus-Cheek verticalizza per Fofana, che appoggia a Gimenez. L’attaccante calcia di destro, il tiro viene deviato da Baschirotto e termina a pochi centimetri dal palo.

10′ – Modric dirige il gioco del Milan: quasi tutti i palloni passano dai suoi piedi. I rossoneri dominano il possesso, ma non riescono a rendersi pericolosi.

15′ – Il Milan continua a controllare la partita ma fatica a trovare incisività sotto porta. La Cremonese si difende con ordine e riparte sporadicamente.

19′ – Gol annullato al Milan! Modric lancia perfettamente Gimenez che batte Audero col sinistro, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Decisione corretta.

23′ – Occasione Cremonese! Errore grave di Pavlovic in fase di disimpegno: Bonazzoli recupera e calcia forte sul primo palo, ma Maignan è reattivo e devia in angolo.

28′ – GOL DELLA CREMONESE! Grande cross di Zerbin dalla sinistra per Baschirotto, che si inserisce tra Gabbia e Pavlovic e batte di testa Maignan. Difesa del Milan immobile, Cremonese avanti 1-0.

38′ – Dopo il vantaggio, la Cremonese gioca con più convinzione e difende compatta. Il Milan fatica a superare la trequarti e manca di velocità nella manovra.

46′ – GOL DEL MILAN! I rossoneri trovano il pareggio con Pavlovic. Azione che parte dalla sinistra: Saelemaekers serve Estupinan, cross perfetto e colpo di testa vincente del serbo. La Cremonese protesta per un presunto stop dell’azione, perché Zerbin era rimasto a terra dopo uno scontro con Saelemaekers, ma il gol viene convalidato.

Cronaca 2° Tempo Milan – Cremonese 1-2:

46′ – Cambio Milan: fuori Estupinan, dentro Jimenez. Allegri ridisegna l’attacco alla ricerca di maggiore profondità.

48′ – Ammonizione Grassi: il centrocampista della Cremonese entra in ritardo su Loftus-Cheek e viene sanzionato.

52′ – Occasione Milan! Modric avvia e conclude un’azione corale con Gimenez e Saelemaekers: destro potente sotto la traversa, ma Audero vola e devia in angolo.

53′ – Pulisic al volo! L’americano raccoglie una respinta e calcia di destro da posizione complicata: il pallone rimbalza davanti a Audero che smanaccia con qualche difficoltà.

54′ – Ancora Milan! Grande pressione rossonera: cross basso di Saelemaekers, Fofana ci prova di prima ma Audero è ancora una volta reattivo.

56′ – Doppio cambio Cremonese: Nicola manda in campo Payero e Bondo, fuori Vandeputte e Grassi.

61′ – GOL DELLA CREMONESE! Capolavoro di Bonazzoli in sforbiciata. L’azione nasce da una palla persa da Gimenez in uscita: recupero grigiorosso, Pezzella crossa perfetto da sinistra e l’attaccante si coordina alla perfezione infilando all’angolino. Cremonese di nuovo avanti 1-2.

65′ – Un cambio per parte: Allegri inserisce Chukwueze per Tomori per aumentare la spinta offensiva; Nicola sostituisce Okereke con Sanabria.

69′ – Ammonizione Terracciano: il difensore della Cremonese viene sanzionato per un fallo tattico su Chukwueze.

74′ – Cambio Milan: Allegri toglie Modric e inserisce Jashari, che si posiziona davanti alla difesa.

77′ – Ammonizione Payero: entrata dura di reazione su Saelemaekers, inevitabile il giallo per l’argentino.

78′ – Ammonizione Jimenez: lo spagnolo protesta in maniera eccessiva e viene ammonito dall’arbitro.

Video Gol e Highlights Milan – Cremonese 1-2:

Tabellino di Milan – Cremonese 1-2:

MILAN: Maignan M., Tomori F. (dal 21′ st Chukwueze S.), Gabbia M., Pavlovic S., Saelemaekers A., Fofana Y., Modric L. (dal 29′ st Jashari A.), Loftus-Cheek R., Estupinan P. (dal 1′ st Jimenez A.), Pulisic C., Gimenez S.. A disposizione: Athekame Z., Bartesaghi D., Chukwueze S., De Winter K., Jashari A., Jimenez A., Musah Y., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Baschirotto F., Bianchetti M. (dal 39′ st Ceccherini F.), Zerbin A., Collocolo M., Grassi A. (dal 12′ st Bondo W.), Vandeputte J. (dal 12′ st Payero M.), Pezzella G., Okereke D. (dal 20′ st Sanabria A.), Bonazzoli F. (dal 39′ st De Luca M.). A disposizione: Bondo W., Castagnetti M., Ceccherini F., De Luca M., Floriani R., Folino F., Lordkipanidze D., Nava L., Payero M., Sanabria A., Sernicola L., Silvestri M. Allenatore: Nicola D..

Reti: al 45’+1 pt Pavlovic S. (Milan) al 28′ pt Baschirotto F. (Cremonese) , al 16′ st Bonazzoli F. (Cremonese) .

Ammonizioni: al 33′ st Jimenez A. (Milan) al 3′ st Grassi A. (Cremonese), al 24′ st Terracciano F. (Cremonese), al 32′ st Payero M. (Cremonese), al 43′ st Bondo W. (Cremonese).