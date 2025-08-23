Video Gol Highlights di Sassuolo – Napoli 0-2 Serie A 1° Giornata

Sassuolo-Napoli - Stadiosport.it

Video dei Gol e Highlights di Sassuolo – Napoli 1-3, 1° Giornata di Serie A: i partenopei iniziano nel migliore dei modi e vincono al Mapei Stadium grazie ai gol di McTominay nel primo tempo e Kevin De Bruyne nella ripresa

Il Napoli di Antonio Conte inizia nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie A 2025/26: al Mapei Stadium arriva un successo per 2-0 contro il Sassuolo, firmato dalle reti di Scott McTominay e Kevin De Bruyne, grande protagonista alla sua prima partita nel calcio italiano.

La gara è stata ricca di emozioni: nel primo tempo McTominay ha portato avanti gli azzurri con un colpo di testa preciso su assist di Politano. Poco prima dell’intervallo, lo scozzese sfiora il raddoppio con un destro a giro che si stampa sulla traversa. Nella ripresa, al 57’, arriva il sigillo di De Bruyne direttamente su calcio piazzato: un tiro-cross velenoso che sorprende Turati e vale il 2-0 definitivo. C’è spazio anche per un palo colpito da Politano e un’espulsione per il Sassuolo: Koné, già ammonito, lascia i neroverdi in dieci al 79’.

Il Napoli gestisce fino al triplice fischio e porta a casa tre punti pesanti, con una prestazione convincente che conferma subito le ambizioni scudetto.

Cronaca di Sassuolo – Napoli 0-2:

1′ – Prima annotazione tattica: è Lipani a dirigere il gioco in cabina di regia, con Koné e Boloca come interni di centrocampo.

5′ – Fase di studio iniziale. Il Napoli prova a far girare palla con buona velocità, mentre il Sassuolo si chiude bene, mantenendo la squadra compatta e senza lasciare spazi.

9′ – Ripartenza pericolosa del Sassuolo con Laurienté che sfrutta un errore in costruzione degli azzurri, ma Rrahmani legge bene la situazione e ferma il francese appena entrato in area.

11′ – Politano crossa dalla destra, la palla colpisce il braccio di Doig, ma l’arbitro Ayroldi lascia correre ritenendo l’intervento involontario.

12′ – Occasione Napoli! Sugli sviluppi di un corner, magia di De Bruyne che serve Rrahmani: il difensore controlla e calcia col mancino, ma apre troppo e la palla termina fuori. I neroverdi protestano per un presunto fallo su Turati, ma l’arbitro lascia proseguire.

15′ – Contropiede azzurro: Rrahmani vede il taglio di Politano e lo serve in profondità. L’esterno rientra sul mancino e calcia dal limite, ma Doig chiude con una scivolata provvidenziale.

17′ – GOL DEL NAPOLI! Ancora l’asse Politano-McTominay: cross perfetto dell’ex Sassuolo e colpo di testa vincente dello scozzese che anticipa tutti e infila Turati sul primo palo. Napoli avanti 1-0.

20′ – Mister Fabio Grosso non è soddisfatto dei suoi: richiama i giocatori, in particolare Laurienté, chiedendo più coraggio e intensità.

22′ – Errore di Pinamonti che sbaglia la sponda e serve involontariamente McTominay: lo scozzese avanza e calcia dai 25 metri, ma Turati si allunga e blocca a terra.

25′ – Cooling break per rinfrescarsi e riorganizzare le idee.

27′ – Si torna in campo dopo la breve pausa.

28′ – Laurienté sfonda sulla sinistra, viene trattenuto e atterrato da Lucca che lo ferma fallosamente, ma l’arbitro decide di non ammonire l’attaccante del Napoli.

32′ – Berardi prova un’apertura interessante per la corsa di Doig, ma il pallone si spegne sul fondo.

36′ – Pinamonti sfiora l’anticipo vincente: prova a intercettare un rinvio lento di Meret, ma il portiere azzurro si salva liberando in extremis.

41′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli: Politano calcia direttamente in porta, ma Turati è pronto e respinge. Sul ribaltamento, Laurienté prova a ripartire ma viene steso fallosamente da Politano, che ferma l’azione.

43′ – Progressione di Doig che si accentra e calcia col mancino da posizione defilata: Meret blocca senza difficoltà.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

45’+1 – Occasione Napoli clamorosa! Muharemovic intercetta bene un pallone, ma sbaglia l’appoggio e regala palla agli azzurri. McTominay calcia a giro dai 20 metri, palla che sbatte sulla traversa: Turati salvato dal legno.

49′ – Napoli pericoloso su punizione. Lucca subisce un pestone da Lipani al limite dell’area, calcio piazzato dai 20 metri affidato a De Bruyne. La sua battuta viene deviata da un compagno e termina di poco a lato.

53′ – Occasione Sassuolo! Ripartenza neroverde ben orchestrata da Lipani, che innesca Berardi: il capitano si sposta sulla sinistra, rientra e calcia sul secondo palo con il pallone che sfiora l’incrocio. Brivido per il Napoli.

55′ – Occasione Napoli clamorosa! Azione insistita: Lobotka apre per McTominay che serve Politano. L’esterno calcia col destro, ma trova la deviazione di Doig: palla che colpisce il palo. Lucca, disturbato da Muharemovic, non riesce a ribadire in rete. Si resta sullo 0-1.

56′ – Ammonizione per Berardi. Intervento in ritardo su McTominay, inevitabile il giallo per l’attaccante neroverde.

57′ – GOL DEL NAPOLI! Dal calcio di punizione seguente, De Bruyne inventa un tiro-cross velenoso: la palla attraversa l’area senza deviazioni e sorprende Turati, che non riesce a intervenire. Napoli avanti 0-2 al Mapei Stadium.

60′ – All’ora di gioco il Napoli conduce 2-0 al Mapei Stadium. La squadra di Antonio Conte domina il possesso e controlla la partita grazie ai suoi uomini chiave: McTominay e De Bruyne, entrambi decisivi.

62′ – Boloca prova a creare pericoli sulla sinistra: cross teso in area che attraversa tutto lo specchio della porta, ma la difesa azzurra fa buona guardia e libera senza affanni.

65′ – Muharemovic tenta la conclusione dalla lunga distanza: tiro centrale che Meret respinge con qualche difficoltà, poi Olivera subisce fallo da Berardi.

66′ – Dalla panchina, Fabio Grosso richiama i suoi: “Corti!” chiede compattezza difensiva per non concedere spazi al Napoli.

67′ – Ammonizione per Doig, che trattiene Lucca lanciato a centrocampo.

69′ – Secondo cooling break della gara per rinfrescarsi e riorganizzare le idee.

73′ – Primo cambio per il Sassuolo: entra Fadera al posto di Lipani. La squadra di Grosso si dispone con un 4-2-3-1.

76′ – Cambio Napoli: dentro Neres per Politano.

79′ – Espulsione per Koné! Già ammonito, entra duro su Lucca: prende prima il pallone ma travolge l’attaccante. Doppio giallo e rosso diretto. Il Sassuolo resta in 10 uomini.

81′ – Triplo cambio: per il Sassuolo entrano Ghion e Candé per Doig e Laurienté; per il Napoli, Lang fa il suo esordio in Serie A sostituendo Lucca, mentre Gilmour prende il posto di Lobotka.

84′ – Ripartenza neroverde: Berardi inventa un cambio gioco perfetto per Fadera, che punta l’area e calcia. Rrahmani interviene in scivolata e salva un gol fatto.

89′ – Ultime sostituzioni: Conte inserisce Spinazzola e Vergara per Olivera e McTominay, mentre Grosso manda in campo Pierini e Moro per Berardi e Boloca.

Video Gol e Highlights Sassuolo – Napoli 0-2:

Tabellino di Sassuolo – Napoli 0-2:

SASSUOLO: Turati S., Walukiewicz S., Romagna F., Muharemovic T., Doig J. (dal 36′ st Cande F.), Kone I., Lipani L. (dal 28′ st Fadera A.), Boloca D., Berardi D., Pinamonti A., Lauriente A. (dal 36′ st Ghion A.). A disposizione: Alvarez A., Cande F., Fadera A., Ghion A., Idzes J., Missori F., Moro L., Mulattieri S., Muric A., Pieragnolo E., Pierini N., Satalino G., Volpato C., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..

NAPOLI: Meret A., Di Lorenzo G., Juan Jesus, Rrahmani A., Olivera M., Lobotka S. (dal 37′ st Gilmour B.), Anguissa F., Politano M. (dal 31′ st David Neres), De Bruyne K., McTominay S. (dal 44′ st Vergara A.), Lucca L. (dal 37′ st Lang N.). A disposizione: Ambrosino G., Beukema S., Buongiorno A., Cheddira W., Contini N., David Neres, Gilmour B., Hasa L., Lang N., Marianucci L., Mazzocchi P., Milinkovic-Savic V., Spinazzola L., Vergara A., Zanoli A. Allenatore: Conte A..

Reti: al 17′ pt McTominay S. (Napoli) , al 12′ st De Bruyne K. (Napoli) .

Ammonizioni: al 11′ st Berardi D. (Sassuolo), al 22′ st Kone I. (Sassuolo) al 1′ st Lucca L. (Napoli).

Espulsioni: al 34′ st Kone I. (Sassuolo).