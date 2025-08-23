Video Gol Highlights di Roma – Bologna 1-0 Serie A 1° Giornata

Roma - Bologna - Stadiosport.it

Video dei Gol e Highlights di Roma – Bologna 1-0, 1° Giornata di Serie A: decide il match il gol del brasiliano Wesley Franca all’8° del secondo tempo che regala i primi 3 punti ai giallorossi di Gasperini.

La Roma di Gian Piero Gasperini comincia nel migliore dei modi la stagione di Serie A 2025/26: all’Olimpico basta un gol del neoacquisto Wesley per superare il Bologna e conquistare i primi tre punti.

La partita si apre con una Roma aggressiva nei primi 25 minuti, spinta dagli inserimenti di Ferguson e dal ritmo alto imposto dai giallorossi. L’episodio che cambia l’inerzia del match arriva però poco dopo: Immobile si fa male ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Castro. Proprio mentre il Bologna prendeva le misure all’avversario, cresceva di intensità e riusciva a tenere maggiormente il possesso.

Al 36’ Cristante sfiora il vantaggio con un gran destro che colpisce il palo interno, ma nella ripresa arriva la risposta felsinea: Castro centra la traversa con una conclusione potente al 48’. L’equilibrio viene spezzato al 53’ grazie a un episodio: Lucumì sbaglia clamorosamente in fase di impostazione e serve involontariamente Wesley, che si invola verso la porta e, con un diagonale sporco ma preciso, batte Skorupski per l’1-0 decisivo.

Negli ultimi minuti il Bologna prova a reagire, ma la Roma difende con ordine e porta a casa un successo prezioso per partire col piede giusto.

Cronaca di Roma – Bologna 1-0:

1′ – Fischio d’inizio all’Olimpico: la Roma prova subito a prendere il controllo del gioco, mentre il Bologna si compatta dietro.

5′ – Occasione Roma! Ferguson supera Casale sulla sinistra, entra in area e calcia di sinistro, ma Skorupski è attento e blocca sul primo palo.

7′ – Contropiede rapido dei giallorossi: Konè recupera palla e serve Ferguson, che allarga per El Shaarawy. Quest’ultimo vede libero Angelino e lo serve: traversone basso insidioso, ma Skorupski blocca in uscita.

10′ – Lungo possesso palla della Roma a centrocampo: la squadra di Gasperini fa girare il pallone alla ricerca di varchi offensivi.

11′ – El Shaarawy riceve sulla sinistra, penetra in area e prova un cross basso verso il centro, ma la difesa del Bologna libera con decisione.

12′ – Occasione Roma! Soulé pesca Ferguson al limite dell’area: controllo di destro e tiro potente, ma Skorupski para in due tempi.

15′ – Ancora possesso palla insistito della Roma. Il Bologna prova un pressing timido che però non produce risultati.

16′ – Occasione Roma! Cross preciso di Angelino per Ferguson che, arrivando in corsa, anticipa Lucumì e colpisce di testa: il pallone sfiora il palo e termina fuori di poco.

17′ – Gol annullato al Bologna! Contropiede rapido dei rossoblù: Immobile serve Orsolini che segna da due passi, ma il gol viene annullato per netto fuorigioco.

19′ – Ammonizione per Freuler: fallo tattico su Konè che stava ripartendo.

21′ – Soulé prova a sfuggire sulla destra, ma viene fermato fallosamente da Cambiaghi. Calcio di punizione interessante per la Roma.

23′ – Palo della Roma! Punizione battuta da Soulé dalla destra: Cristante anticipa tutti e colpisce di testa, ma il pallone impatta sul palo interno e rimbalza via.

25′ – Cooling break: pausa per rinfrescarsi dopo un avvio intenso.

27′ – Riprende il gioco e la Roma prova subito a riportarsi in avanti, con Soulé protagonista.

29′ – Gioco fermo: Immobile scatta in profondità ma si blocca improvvisamente. Possibile problema muscolare.

30′ – Sostituzione Bologna: dentro Castro, fuori Immobile che non ce la fa.

31′ – Orsolini prova un cross dalla destra, ma la difesa della Roma devia in angolo.

33′ – Dopo una lunga fase di possesso giallorosso, il Bologna prova a costruire dal basso, ma il giro palla è troppo lento per impensierire la retroguardia capitolina.

35′ – Italiano, tecnico del Bologna, è in piedi nell’area tecnica e chiede ai suoi di aumentare il ritmo e velocizzare le giocate.

36′ – Lykogiannis sfonda sulla sinistra e crossa per Pobega, ma Ndicka lo anticipa in angolo con un intervento provvidenziale.

38′ – Wesley riceve da Soulé al limite e tenta il sinistro, ma la conclusione termina di poco a lato.

40′ – Gasperini non è soddisfatto dei movimenti dei suoi e dalla panchina chiede di allargare maggiormente la manovra.

43′ – Angelino prova un filtrante per Konè che entra in area dalla sinistra, ma il centrocampista perde l’attimo e la difesa rossoblù recupera palla.

44′ – Occasione Bologna! Castro riceve palla ai 25 metri, leggermente defilato a destra, e calcia con potenza: tiro alto sopra la traversa.

45′ – Saranno due i minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

45’+2′ – Fine primo tempo: Roma e Bologna rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, dopo una frazione equilibrata ma ricca di emozioni.

46′ – Cambio Bologna: fuori Casale, dentro Vitik. Il difensore rossoblù non riesce a rientrare dopo il problema muscolare accusato nel primo tempo.

48′ – Traversa del Bologna! Tiro-cross dalla destra, da posizione defilata: la traiettoria sorprende Svilar, ma il pallone si stampa sulla traversa.

50′ – Avvio di ripresa aggressivo del Bologna: la squadra di Italiano alza i ritmi e mette pressione, mentre la Roma fatica a ritrovare il passo della prima frazione.

52′ – Fase confusa della gara: entrambe le squadre commettono diversi errori in fase di impostazione.

53′ – GOL DELLA ROMA! Errore clamoroso di Lucumì, che appoggia malamente all’indietro servendo involontariamente Wesley: il neoacquisto giallorosso anticipa Skorupski e piazza un diagonale preciso verso il secondo palo. Roma avanti 1-0.

56′ – Episodio da moviola: Konè entra in area e cade dopo un contatto con Pobega. Proteste della Roma, ma l’arbitro Zufferli lascia correre: per lui è tutto regolare.

59′ – Wesley ancora protagonista: scatta in profondità e prova a servire Ferguson al limite, ma la difesa rossoblù intercetta.

60′ – Cambio Roma: dentro El Aynaoui, fuori El Shaarawy.

63′ – Occasione Roma! Konè riceve palla in piena area, controlla e calcia col destro: tiro schiacciato che sfiora il palo e termina sul fondo.

65′ – Italiano chiede più pressing ai suoi centrocampisti, Bologna che prova a reagire.

67′ – Ammonizione per Mancini: intervento in ritardo su Cambiaghi, giallo inevitabile.

70′ – Cooling break per rifiatare dopo un inizio di secondo tempo ad alta intensità.

72′ – Doppio cambio Bologna: dentro Fabbian e Zortea, fuori Odgaard e De Silvestri.

74′ – Doppio cambio Roma: Dybala prende il posto di Soulé e Dovbyk entra per Ferguson.

76′ – Occasione Roma! Dybala calcia col mancino dal limite, Skorupski vola e devia con un grande intervento.

77′ – Fallo in attacco di Fabbian su Ndicka: punizione per la Roma.

79′ – Occasione Bologna! Orsolini sfonda sulla destra e mette un traversone basso: Svilar è attento e blocca in uscita.

80′ – Cambio Bologna: dentro Bernardeschi, fuori Freuler.

81′ – Occasione Bologna! Orsolini lancia Bernardeschi che entra in area e prova il sinistro, ma Svilar devia in angolo.

82′ – Ancora Bernardeschi pericoloso: stavolta calcia da fuori, ma il pallone termina largo.

83′ – Cambio Roma: entra Rensch, esce Angelino.

85′ – La Roma gestisce il possesso palla, abbassando i ritmi per far scorrere il cronometro.

87′ – Occasione Roma! Splendido filtrante di Dybala per Dovbyk, che però si allunga troppo il pallone e spreca l’occasione a tu per tu con Skorupski.

90′ – Recupero: saranno 4 i minuti di extra time.

90’+2′ – Occasione Roma! Dybala si libera al limite e calcia di sinistro: deviazione provvidenziale di Pobega che manda in angolo.

90’+4′ – Ultima azione del match: Rensch prova a sfondare sulla sinistra ma viene fermato fallosamente da Zortea.

90’+4′ – Triplice fischio: all’Olimpico finisce 1-0. La Roma conquista la prima vittoria della stagione grazie al gol di Wesley e parte con 3 punti importanti. Il Bologna ci prova fino alla fine, colpisce una traversa con Castro e sfiora il pari con Bernardeschi, ma deve arrendersi.

Video Gol e Highlights Roma – Bologna 1-0:

Tabellino di Roma – Bologna 1-0:

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Wesley Franca, Cristante B., Kone M., Angelino (dal 38′ st Rensch D.), Soule M. (dal 29′ st Dybala P.), El Shaarawy S. (dal 16′ st El Aynaoui N.), Ferguson E. (dal 29′ st Dovbyk A.). A disposizione: Baldanzi T., Dovbyk A., Dybala P., El Aynaoui N., Ghilardi D., Pisilli N., Rensch D., Vasquez Llach D. S., Zelezny R. Allenatore: Gasperini G..

BOLOGNA: Skorupski L., De Silvestri L. (dal 27′ st Zortea N.), Casale N. (dal 1′ st Vitik M.), Lucumi J., Lykogiannis C., Freuler R. (dal 35′ st Bernardeschi F.), Pobega T., Orsolini R., Odgaard J. (dal 27′ st Fabbian G.), Cambiaghi N., Immobile C. (dal 30′ pt Castro S.). A disposizione: Bernardeschi F., Castro S., Corazza T., Dallinga T., Dominguez B., Fabbian G., Ferguson L., Heggem T., Karlsson J., Moro N., Pessina M., Posch S., Ravaglia F., Vitik M., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 8′ st Wesley Franca (Roma) .

Ammonizioni: al 22′ st Mancini G. (Roma) al 19′ pt Freuler R. (Bologna).