Pescara-Cesena Diretta LIVE e Tv/Streaming – Formazioni Ufficiali

Pescara Cesena - Serie B

La Serie B 2025/26 prende il via con un anticipo affascinante: Pescara-Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle 20:30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia.

Due piazze storiche del calcio italiano si sfidano con ambizioni diverse: il Pescara di Vincenzo Vivarini torna in cadetteria dopo quattro anni che punta a una salvezza tranquilla sfida il Cesena di Michele Mignani che vuole confermarsi come candidata ai playoff.

Dopo l’entusiasmante cavalcata nei playoff conclusa con la vittoria ai rigori contro la Ternana, il Pescara riparte con ambizioni chiare e obiettivi concreti. La società dopo l’addio di mister Silvio Baldini ha scelto Vincenzo Vivarini per la panchina, affidandogli il compito di guidare la squadra verso una salvezza tranquilla e senza troppi affanni.

L’esordio stagionale in Coppa Italia per il Pescara non è stato positivo: contro una formazione di categoria superiore, è arrivata una sconfitta per 2-0 che rientra comunque nelle previsioni e non intacca la fiducia dell’ambiente. L’obiettivo degli abruzzesi resta crescere partita dopo partita per costruire una stagione solida e lontana dalle zone calde della classifica.

Il Cesena si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una rosa rinforzata e ambizioni importanti, puntando ancora una volta a conquistare un posto nei playoff. Le novità più rilevanti arrivano soprattutto a centrocampo, dove tra i confermati della passata stagione c’è solo Simone Bastoni. Accanto a lui spazio al nuovo arrivato Dimitri Bisoli, ex Brescia, e agli esterni Riccardo Ciervo (in prestito dal Sassuolo) e Gianluca Frabotta, ex Juventus desideroso di rilanciarsi dopo alcune annate complicate.

In avanti, il tecnico punta sulla fantasia del trequartista Tommaso Berti e sul talento del gioiello italo-albanese Cristian Shpendi, pronto a confermarsi tra i protagonisti della stagione.

📺 Dove vedere Pescara – Cesena in Diretta TV e 📱 Diretta streaming

La partita sarà disponibile sia in TV che in streaming, offrendo diverse opzioni ai tifosi.

📺 Diretta TV:

DAZN (tramite app su smart TV o decoder compatibile)

(tramite app su smart TV o decoder compatibile) La B Channel (canale dedicato di Amazon Prime Video, in abbonamento)

📱 Diretta streaming:

App DAZN su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Amazon Prime Video tramite abbonamento al servizio “La B Channel”

Formazioni Ufficiali di Pescara-Cesena:

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Oliveri, Brosco, Corbo, Letizia; Squizzato, Graziani; Merola, Olzer, Sgarbi; Di Nardo. All.: Vivarini

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Frabotta; Berti; Bisoli, Bastoni; Shpendi, Blesa. All.: Mignani.

Analisi pre-partita

Il Pescara torna in Serie B dopo quattro anni e l’entusiasmo è altissimo. La squadra di Vivarini punta a una stagione serena, consolidando i nuovi innesti e sfruttando la spinta del pubblico di casa.

Il Cesena arriva invece con ambizioni maggiori: la rosa è stata rinforzata con acquisti mirati e l’obiettivo dichiarato è centrare i playoff. Occhi puntati su Bisoli e Frabotta, che daranno equilibrio e spinta sugli esterni, mentre Shpendi rappresenta la principale arma offensiva.

Pronostico Pescara-Cesena

Si prospetta un match equilibrato: il Pescara potrà contare sul fattore casa, ma il Cesena sembra avere qualcosa in più in termini di qualità complessiva.

Pronostico consigliato: