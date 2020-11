Perù, Lapadula pronto ad esordire in Nazionale con la benedizione di Don Abel

Un battesimo con tanto di benedizione: Gianluca Lapadula si appresta ad esordire con la maglia della Nazionale peruviana per le sfide ad Argentina e Cile, in programma sabato e mercoledì prossimi, valevoli ai fini della qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Ad assistere l’attaccante del Benevento nel confronto contro Messi e compagni ci sarà però un alleato potente e speciale: si tratta di Don Abel, famoso sciamano-guaritore, che ha richiamato a sè la forza di Madre Terra e delle Ande, affinché vengano a supporto di “Lapagol”.

Gianluca Lapadula ha già segnato tre gol con la maglia del Benevento in questo inizio stagione e ora è pronto a ripetersi con la maglia biancorossa per mandare in estasi tutti gli aficionados.

Come rifrisce AP Noticias, un aiuto arriverà proprio dalle invocazioni di Don Abel che proverà a rendere il bomber torinese ancor più prolifico sottoporta: Lapadula, ti farò fiorire per farti segnare contro il Cile e contro l’Argentina”. Queste le parole pronunciate da Don Abel nel corso della sua invocazione alla Dea Madre Terra.

Funzionerà il rito propiziatorio? Non ci resta che scoprirlo. Per fortuna, in questi casi, l’ultimo verdetto spetterà al campo. Lapadula avrà l’onere e l’onore di guidare l’attacco della Nazionale peruviana ma, ne siamo certi, non avrà bisogno di sortilegi per essere decisivo, viste le sue grandi qualità sottorete.

