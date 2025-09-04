Pellegrini fuori dai piani della Roma: niente rinnovo e no alla Turchia

Pellegrini - Stadiosport.it

Il futuro di Lorenzo Pellegrini con la Roma è ormai segnato. Il centrocampista giallorosso è stato informato che il suo contratto non verrà rinnovato e, salvo sorprese, la sua avventura nella Capitale si concluderà il 30 giugno 2026.

La decisione arriva in un momento già complicato per il giocatore: Pellegrini ha infatti perso la fascia da capitano e, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, è scivolato indietro nelle gerarchie, finendo spesso in panchina.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Retesport, negli ultimi giorni il Trabzonspor avrebbe presentato un’offerta concreta alla Roma e al giocatore: un prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio importante per convincerlo a trasferirsi in Turchia.

Pellegrini, però, ha rifiutato la proposta, non ritenendo la Super Lig la destinazione giusta per la sua carriera in questa fase. Il 29enne, infatti, preferirebbe attendere gennaio 2026 per valutare opportunità in Premier League o in Liga spagnola.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Pellegrini ha indossato soltanto un’altra maglia in carriera, quella del Sassuolo tra il 2015 e il 2017. Con la Nazionale italiana conta 36 presenze e 6 gol, ma il suo futuro sembra ormai destinato lontano dall’Olimpico.